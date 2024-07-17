Üye Girişi
Haberler

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanunu tartışması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tartışmalarla başladı. Muhalefet milletvekilleri, toplantı için salonun yetersiz olduğunu ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını belirterek, toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti. Tartışmalar sırasında çıkan arbedede Meclis polisleri müdahale etti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tartışmalarla başladı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı. Toplantının başlangıcında muhalefet milletvekilleri, toplantı için salonun yetersiz olduğunu ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını belirterek, toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti. Muhalefet milletvekillerinin taleplerinde ısrar etmesi üzerine tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Kirişci toplantıya ara verdi. Komisyon Başkanı Kirişci, aranın ardından toplantının Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda devam edeceğini açıklayarak, tekrar ara verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda tekrar başlayan toplantıda tartışmalar devam etti. Komisyon salonuna bazı sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri ve temsilcilerinin alınmaması üzerine TBMM koridorlarında arbede yaşandı. Meclis polisleri duruma müdahale ederken, muhalefet vekilleri tepki gösterdi.

Komisyon üyesi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'nun sunumu sırasında muhalefet vekilleri masalara vurarak tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise yaptığı sunumda, "Usül tartılması çıktı. Siz bu yetkiyi çiğniyorsunuz. Sizin de bizim de en önemli bağlayıcımız iç tüzük değil mi? Birçok insanı kapıda bırakıyorsunuz. O anneye sesleniyorum, kendisini ziyarete giderim. Annemiz bunun mağduru ise acısını paylaşıyoruz. Elbette sokak hayvanları sorunu çözülmeli ancak sonunda hayvanları öldüreceğiniz teklife direneceğiz. Siz komisyonu kaçırıyorsunuz, sınırlıyorsunuz. Kimilerini seçiyorsunuz, kimilerini aldırmıyorsunuz. Bizim çağırdığımız uzmanları içeri aldırmıyorsunuz" dedi.

Bu esnada çocuğu köpek saldırısında ölen bir kadın muhalefet milletvekillerine tepki göstererek, çocuğunun ayakkabılarını eline alarak üstlerind yürüyüp, sıraya vurdu. Komisyon görevlileri kadına müdahale etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler 17-18 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı 17-18 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli? Can Keleş kimdir? Can Keleş nereli, kaç yaşında? Can Keleş hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı? Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak?
'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title