TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma çıktı! CHP'li vekilin üzerine yürüdü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri tartışmayla başladı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın toplantıya katılımına tepki gösteren CHP'li İnan Akgün Alp, "Hangisinin et şirketi varsa söylesin" ifadeleri üzerine Alp ile Ejder Açıkkapı arasında tansiyon yükseldi. Açıkkapı, Alp'in üstüne yürüdü. Tartışma nedeniyle oturuma ara verildi.

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in üzerine yürüdü.
  • CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'ya 'Macaristan çiftçisinin hakkını savunacağına Elazığ'ın hakkını ara' dedi.
  • CHP milletvekilleri, görüşmelere dikkat çekmek amacıyla kasket takarak salona girdi ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba elinde buğdayla gıda fiyatlarındaki artışı protesto etti.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sert tartışmalarla başladı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın toplantıya katılması muhalefet milletvekillerinin tepkisini çekti.

"MÜCAHİD MİSİN MÜTEAHHİT MİSİN"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Taylan'a yönelik eleştirilerinde, "Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Mücahid kalk ayağa. Mücahid misin müteahhit misin söyle" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Alp ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında tansiyon yükseldi.

"MACARİSTAN'IN HAKKINI SAVUNACAĞINA ELAZIĞ'IN HAKKINI ARA"

Tartışmalar Alp ile Açıkkapı arasında karşılıklı suçlamalarla büyüdü. Alp, AK Parti'li Açıkkapı'ya, "Sen Elazığ'ın yüz karasısın. Macaristan çiftçisinin hakkını savunuyorsun. Macaristan çiftçisinin hakkını savunacağına Elazığ'ın hakkını ara" dedi.

"HIRSIZLIK SİZİN KANINIZA İŞLEMİŞ"

Açıkkapı, tartışma üzerine Alp'in üzerine yürüdü. Açıkkapı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin iddianameye atıfta bulunarak, "Hırsızlık sizin kanınıza işlemiş. 4 bin sayfalık iddianameyi savunun" diye yanıt verdi. Sözlü atışmanın büyümesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş oturuma ara verdi. Muş ara verdikten sonra da tartışma devam etti.

"BEN NAMUSLU ADAMIM NEREM SABIKALI?"

CHP mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise gelerek CHP grubunu protesto etti. Çakır, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği için kendisi hakkında yalan haber yapan kanallara karşı tepki vermedikleri için CHP milletvekillerini protesto etti.

Hasan Ufuk Çakır, "HALK TV bana 'sabıkalı' dedi. Namuslu adamım ben nerem sabıkalı? CHP'li milletvekillerini protesto ediyorum" diye bağırarak salondan ayrıldı.

CHP'Lİ VEKİLLER KASKETLE SALONA GİRDİ

CHP'li milletvekilleri görüşmelere dikkat çekmek amacıyla kasket takarak salona girdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise elinde buğdayla komisyon salonuna gelerek gıda fiyatlarındaki artışı, çiftçilerin yaş ortalamasının yükselmesini ve yurttaşların gıda güvenliği konusundaki sorunlarını protesto etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Politika
