Aydemir, Aksu'da Vatandaşlarla Buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekili olan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Antalya'nın Aksu ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Aydemir, Barbaros Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Ardından Aksu Girişimci İş Adamları Derneği'ni (AKGİAD) ziyaret eden Aydemir, Dernek Başkan Yardımcısı Sebahettin Küçükbaşkan'dan ilçenin tarım ve turizm potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Aksu Gençlik Merkezi'nde de kursiyerlerle buluşan Aydemir, Murtuna Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Milletvekili Aydemir, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gittikleri her yerde vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiklerini söyledi.

Hem vatandaşın taleplerini dinlediklerini hem de hükümet olarak yapılanlar hakkında bilgi verdiklerini anlatan Aydemir, "Vatandaşımızı dinliyoruz, onların sorunlarını Ankara'ya taşımaya gayret ediyoruz. Aksu'da ev kadınlarımızla, esnafımızla, gençlerimizle, çiftçilerimizle bir araya geldik." dedi.

Zehranur Aydemir, buluşmaların bir diğer amacının da "Terörsüz Türkiye"yi anlatmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 42 yıllık terör belasından kurtulma noktasına geldiğini ifade eden Aydemir, "İnşallah bir daha annelerimizin gözünden yaş akmayacak, hiçbir evladımızı terör gibi bir belaya kurban etmeyeceğiz." dedi.

Aydemir, şehit ailelerini de ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri için yazdıkları mektupları ilettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin bugün her alanda güçlü bir ülke konumuna geldiğini anlatan Aydemir, "Türkiye savunmadan tarıma, ulaşımdan sağlığa her alanda güçlü bir ülke. Ülkemizin yıldızını daha da parlatmak için var gücümüzle çalışacağız. Hem üretimde hem de güvenlikte güçlü bir Türkiye hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.