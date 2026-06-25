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Akar ve Memmedov'dan 'iki devlet, tek ordu' vurgusu

Akar ve Memmedov'dan 'iki devlet, tek ordu' vurgusu
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bir araya geldi.

Akar, TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye'deki görev süresini tamamlayan Memmedov ile çok güzel çalıştıklarını belirterek, iki ülkenin kardeşliğinin ve ortak değerlerinin bütün dünya tarafından görüldüğünü söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tek derdinin topraklarının güvenliği olduğunu vurgulayan Akar, gerektiğinde "iki devlet, tek ordu" olabildiklerini dünyaya gösterdiklerini ifade etti. Akar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın da söylediği gibi artık kimse Azerbaycanlı kardeşlerimize yan bakmayacak. Uluslararası hukuktan yanayız. Barış, huzur, geçim olsun istiyoruz. Hem ülkelerimiz arasında hem Kafkasya bölgesinde huzur ve güven içinde herkes yaşasın. Diğer taraftan da hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Bunda da son derece azimli ve kararlıyız Allah'ın izniyle. Kimse buna tevessül etmesin. Esas olan birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluktur. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapacağız."

Memmedov ise Akar'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan'ın vefa borcu olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın özgür olması için Türkiye'nin her zaman destek verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
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