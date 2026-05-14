TBMM Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'ta incelemelerine başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan komisyon, Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırı olayını araştırmak üzere çalışmalarına başladı. Komisyon üyeleri, hayatını kaybeden öğrencilerin ve öğretmenin mezarlarını ziyaret ederek taziye de bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından okullarda meydana gelen saldırı olaylarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan komisyon Kahramanmaraş'a gelerek çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen, 9 öğrencinin yanı sıra 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırganın da öldüğü saldırının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'a geldi.

Mezar ziyareti yaptılar

Komisyon üyeleri, önce öğrencilerden Yusuf Tarık Gül'ün Karacasu Kırım Mezarlığı'ndaki, daha sonra da Almina Ağaoğlu'nun ise Kapıçam Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Mezarlık ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Komisyonun mezarlık ziyaretleri sonrası Kahramanmaraş Valiliği'ne geçti

Burada Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanan komisyon üyeleri toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası konuşan TBMM Araştırması Komisyonu Başkanı Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "İçimiz kan ağlıyor. Ateş bu sefer düştüğü yeri değil, tüm Anadolu'nun, tüm insanlığın vicdanlarında yara bıraktı. Milletimiz büyük bir millettir. İnşallah bu ve buna benzer hadiselerin önlenmesi noktasında gereken özeni, gereken gayreti gösterecektir. Komisyonumuz da çalışmalarını bu anlamda devam ettirecektir. Bu ziyaretimiz taziye ziyareti olarak değerlendirildiği için ailelerimize gideceğiz. Ama daha sonra daha fazla bir zaman vererek yine Kahramanmaraş'ımıza, bu kez komisyonumuzun tüm üyelerinin katılımıyla gelerek çalışmalarımızı yapacağız ve bunlarla ilgili de belli sonuçlara ulaşacağız. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bizleri cennette bizleri karşılayacaklar" dedi.

Komisyon üyeleri programın devamında hayatını kaybeden öğrencilerin ve öğretmen Ayla Kara'nın mezarlarını ziyaret edecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
