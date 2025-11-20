TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu toplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım komisyona başkanlık etti.

Yıldırım, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, komisyonun "İslamofobi ve ırkçılık" alanında çalışma yapan kurumlarla dirsek temasının devam ettiğini söyledi.

Önceki sene Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele ve Araştırma Merkezi'ne hem alt komisyon hem de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ile ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Merkez hakkında gerekli bilgileri aldık. Yasama uzmanlarımız, ilgili merkez bünyesine oluşturulan koordinasyon kuruluyla toplantılar gerçekleştirerek, İslamofobi ile ilgili çalışmalar yürüten kamu kurumları birimleriyle ilgili paylaşımda bulunmaktadırlar. Değerli büyükelçimiz de bu merkezin danışma kurulunda yer almakta. İlerleyen süreçte bu merkezi de dinlemeyi ve çalışmalar hakkında bilgi almayı planlamaktayız."

Yıldırım, İslamofobi ve ırkçılık alanında çalışmaları yürüten diğer kamu kurum yetkililerini de alt komisyona davet ederek, tecrübelerinden istifade etmeyi planladıklarını anlattı.

Açılış konuşmasının ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri "İslamofobi Özel Temsilcisi" Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın, "İslamofobi ve Irkçılık" konusundaki sunumuna geçildi.

Komisyon çalışmaları, basına kapalı devam etti.