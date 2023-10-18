TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Cezaevi Ziyaretlerine Başlıyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nca oluşturulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, bugün çalışmalarıyla ilgili yol haritasını belirlemek üzere toplandı. Komisyon, çalışmalarına cezaevi ziyaretleriyle başlama kararı aldı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ziyaretin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bulunduğu cezaevine yapılmasını önerdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nca kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, bugün AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunusever başkanlığında toplandı. Komisyonun yol haritasını belirlemek için yapılan toplantının açılışında Başkan Yurdunusever, şunları söyledi:

"İşgalci terör örgütü İsrail açıkça bir soykırım suçu işlemektedir. İşgalci terör devleti İsrail ve onun kalleşçe işlediği suçlara sessiz kalan uluslararası camiaya da 'yazıklar olsun' diyoruz. Hedef göstermeksizin sivil, kadın çocuk ayırmadan saldıran ve katliam yapan katil İsrail'e, madden destek olan, görülen manzara karşısında kalbi sızlamayan ve ciğeri parçalanmayan herkes bu insanlık suçu olan soykırım suçuna ortaktır. İsrail'in dün yaptığı saldırı sonrasında Meclis çatısı altında bulunan tüm siyasi partilerin bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınlaması dolayısıyla da tüm siyasi partilerimize de teşekkür ediyorum."

TUTDERE: "İLK CEZAEVİ ZİYARETİMİZİ CAN ATALAY'IN BULUNDUĞU YERE YAPALIM"

Yurdunusever'in konuşmasından sonra CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, komisyon işleyişine yönelik önerilerini anlattı. Tutdere, "Bölgemiz gerçekten insan hakları açısından zor günler geçiriyor. Dileğimiz barışın sağlanmasıdır. Sayın Başkan, cezaevleri ziyaretiyle başlayacağınızı söylediniz. Ben de bir öneride bulunacağım. İnsan Hakları İnceleme Komisyonumuzun üyesi bir sayın milletvekili cezaevinde. Aslında ilk ziyaretimizi bu yüzden parlamentomuzun seçilmiş milletvekili olması münasebetiyle Can Atalay'ın bulunduğu yere yapsak çok anlamlı olur. Bunun dışında kadın ve çocuk cezaevlerine yapılması da daha anlamlı olur" dedi.

TANAL: "BAROLARDAKİ VE TABİP ODALARINDAKİ BU İNSAN HAKLARI KOMİSYONLARINI ZİYARET KAPSAMINA ALMAKTA FAYDA VAR"

Komisyon üyesi CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da İsrail'in Filistin'e yaptığı saldıralırla ilgili olarak, "Yaşam hakkı ihlali var. İnsanlığa karşı suç işlenmiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum" dedi. Tanal, "Biz bir şeyi ihmal ediyoruz. İnsan hakları ihlali deyince sadece cezaevlerinden bahsediyoruz. Ama geri gönderme merkezleri, geçici barınma merkezleri var. Mümkünse bundan sonraki ziyaretlerimizde, -bir gün kalıp geri dönüyoruz- bunu yapmak yerine barolardaki ve tabip odalarındaki bu insan hakları komisyonlarını ziyaret kapsamına almakta fayda var" diye konuştu.

Komisyon, çalışmalarına cezaevi ziyaretleriyle başlama kararı aldı. Komisyon ilk olarak Ankara Sincan, Konya, Balıkesir, Diyarbakır ve Mardin cezaevlerini ziyaret etmeyi kararlaştırdı.