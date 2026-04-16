TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti İzmir'de cezaevlerini inceliyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, İzmir'deki Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

Ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

Komisyonun temel hedefi ve çalışmaları hakkında bilgi veren Alkayış, alt komisyon olarak Türkiye'nin birçok kentindeki cezaevlerine inceleme ziyareti yaptıklarını hatırlattı.

Mustafa Alkayış, bu anlamda hazırladıkları raporları kamuoyu ve Adalet Bakanlığı ile paylaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hükümlü ve tutukluların haklarının ilerlemesine katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Komisyonumuz 1990 yılından bugüne kadar yaptığı inceleme ziyaretleriyle, tuttuğu raporlarla, gündeme getirdiği konularla ülkemizin insan hak ve hürriyetleri noktasında gerçekten çok ciddi katkı vermiş bir komisyon. İnsan hakları konusu malum durağan bir alan değil, dinamik bir alan. Sürekli kendini yenileyen bir alan. Dün bir sorun sıkıntı olarak görünen bir konu, bugün gündemden düşebiliyor. Yahut da dışarıdaki hükümlü ve tutuklu olmayan vatandaşlarımız için çok kolay, basit gibi görünen bir durum içeride hükümlü ve tutuklu insanlar arasında çok kıymetli bir konu olabiliyor. Sağlığa erişim, beslenmeleri, nakilleri, kapalı ve açık görüşmelerinin tam ve istenildiği şekilde yapılıp yapılmadığı, cezaevi personelinin muamelesi gibi konular bizim temelde takip ettiğimiz konular."

İzmir'deki cezaevlerinde değişik konularda 468 müracaatın olduğunu ifade eden Alkayış, yerinde yaptıkları tespitlerin ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile istişare edeceklerini söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyetinin İzmir programı kapsamında Aliağa Ceza İnfaz ile Menemen R ve T Tipi Kapalı İnfaz kurumlarında incelemede bulunacakları öğrenildi.