TBMM İdare Amiri Turan'dan Gazze açıklaması:

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, " İsrail'e yönelik askeri, ticari ve diplomatik yaptırımlar derhal uygulanmalı, silah sevkiyatı durdurulmalıdır. Sivillere yönelik tüm saldırılar ve yasa dışı işgal politikaları koşulsuz olarak sona erdirilmelidir." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in açık bir cezaevine, Gazze'nin ise ölüm kamplarına dönüştüğünü belirtti.

Uluslararası toplumun insanlık vicdanının sesi olması gerekirken katillerin, cinayet şebekelerinin hamisi olduğunu kaydeden Turan, "İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir şekilde on binlerce insan dünyanın gözü önünde toplu kıyımlara, katliamlara maruz kalması yüzyılın vahşetidir. 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlatılan hayasız ve insanlık dışı saldırılar aradan geçen 1095 güne rağmen halen devam ediyor. 3 yıldır Gazze'de bombalar susmadı, çocukların çığlıkları, annelerin feryatları ve babaların çaresizliği tüm dünyanın gözleri önünde yükselmeye devam ediyor." diye konuştu.

Turan, Filistin Sağlık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi verilerine göre 3 yıllık süreçte 1115'i henüz bir yaşını doldurmamış bebek olmak üzere 21 bin 784 çocuğun, 11 bin 213 kadının, 5 bin 355 yaşlının, 18-59 yaş aralığında 35 bin 111 erkeğin şehit olduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarının bilançosunu paylaşan Turan, "Ancak Gazze'nin acısını yalnızca rakamlarla anlatmak mümkün değildir çünkü her rakamın arkasında bir insan vardır, bir anne vardır, bir baba vardır. Her birinin arkasında bir hayat, bir aile vardır." ifadelerini kullandı.

Çocukların öldürülmesinin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağının altını çizen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplumun görevi yalnızca 'endişe duyuyoruz' açıklamaları yapmak değildir. Uluslararası hukuk herkese eşit şekilde uygulanmalıdır. Kınama ve bildiri yayınlama dönemi geride kalmalıdır. Filistin'i bir devlet olarak tanımak kıymetlidir, ancak tek başına yeterli değildir. Gerçek bir adalet için derhal şu somut yaptırımlar hayata geçirilmelidir. İsrail'e yönelik askeri, ticari ve diplomatik yaptırımlar derhal uygulanmalı, silah sevkiyatı durdurulmalıdır. Sivillere yönelik tüm saldırılar ve yasa dışı işgal politikaları koşulsuz olarak sona erdirilmelidir. İnsani yardımların kesintisiz ve engelsiz şekilde Gazze'ye ulaşması sağlanmalıdır. Savaş suçları ve soykırım iddialarına ilişkin bağımsız uluslararası soruşturmalar desteklenmeli, failler yargılanmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları derhal icra edilmelidir."

Kaynak: AA