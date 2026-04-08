TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang ile görüştü

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Bugün İsrail dünyayı ateşe sürüklemektedir. Maalesef ABD bu ateşin içerisinde olmuştur ve bu büyük yanlıştır. Bu yanlışın sonu çıkmaz sokaktır." dedi.

Soylu, Meclis'teki makamında Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Soylu, Vietnam'ın 20. yüzyılın en acımasız savaşıyla karşı karşıya kaldığını ve bundan büyük bir bağımsızlık ve özgüvenle çıktığını belirtti.

Türkiye'nin de tarihin her döneminde büyük saldırılar yaşadığını anımsatan Soylu, bağımsızlık mücadelesinde milletin ortaya koyduğu iradeyle bayrağı en yüksek burca dikmeyi başardığını söyledi.

"Batı perdesinin artık kapanmak üzere olduğunu" dile getiren Soylu, "Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'nın ortaya koyduğu tiyatro, büyük bir trajediyle sona ermektedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız ateş çemberi ve tahribatlar, bu büyük tükenişin son çırpınışlarıdır. Güneş yeniden Doğu'dan doğuyor. Bunu engellemek mümkün değildir." diye konuştu.

Süleyman Soylu, insanlık adına büyük tahribatlar yaşandığını, insanlığın büyük hasar aldığını ve bu tahribatın tamiratının kolay olmadığını ifade etti. Yaşananları sadece "oldu, bitti" olarak görmenin çok yanıltıcı olacağına işaret eden Soylu, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün ABD-İsrail ekseninde yaşanan bu saldırılar, dünyayı gelecekte büyük bir şiddet sarmalına itmektedir. Gazze'deki çocuklar 20-30 yıl sonra nasıl bir travmayı yaşayacaktır? Aynısı Lübnan ve Yemen için de geçerlidir. Dünya 90 milyonluk İran'ı karşısına almaya nasıl cesaret edebilir? Bu insanların çocuklarını öldüreceksiniz, üniversitelerini bombalayacaksınız, altyapılarını ortadan kaldıracaksınız, yarınlarını yok edeceksiniz ve sonra bu insanlara diyeceksiniz ki 'hadi gelin, beraber yaşayalım'. Biz yöneticiler yarına ne bırakacağımızı düşünmek zorundayız. Bugün İsrail dünyayı ateşe sürüklemektedir. Maalesef Amerika bu ateşin içerisinde olmuştur ve bu büyük yanlıştır. Bu yanlışın sonu çıkmaz sokaktır."

Vietnam'ın, Asya'nın yükselen gücü ve yıldızı olduğuna işaret eden Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde Vietnam ile çok güzel ilişkileri olduğunu aktardı. Soylu, Türkiye ve Vietnam arasındaki ilişkilerin iyi bir ivme yakaladığına dikkati çekerek, "3,5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizi yakın bir zamanda 4 milyar dolara çıkaracağımızı çok net görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ateş coğrafyası" olarak nitelendirdiği bölgede Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu vurgulayan Soylu, "Tedbirli, dengeleyici ve güvenli politika anlayışı, etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya güven vermektedir. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Ukrayna-Rusya savaşında, Gazze meselesinde ve ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasında tarihin doğru yerinde durmuştur." şeklinde konuştu.

"Gayemiz Türkiye'den dersler çıkarmak ve bir şeyler öğrenmek"

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang, görüşme dolayısıyla Komisyon Başkanı Soylu'ya teşekkür ederek, kendisini Vietnam'a davet etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Dang, ülkesini Türkiye'de büyükelçi olarak temsil etmekten onur duyduğunu belirtti. Dang, "Çok güzel bir ülkeniz var. Kültürü zengin ve tarihi köklü. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Vietnam ve Türkiye'nin büyük benzerlikleri olduğunu düşünüyorum. İnsanlar dost canlısı. Bağımsızlık mücadeleleri sırasında iki ülke de çok cesur davranmış ve bağımsızlığını elde etmiş. İki ülkenin dış politikası da ulusal bağımsızlığını koruma temelinde yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kalkınma hamlelerine işaret eden Dang, "Türkiye'nin özellikle de son yıllarda ülkenin kalkınması yolunda attığı adımlar ve kaydettiği başarılar bizde hayranlık uyandırdı. Gayemiz Türkiye'den dersler çıkarmak ve bir şeyler öğrenmek. Bu başarılar Türkiye'yi hem bölgesinde hem dünyada oldukça önemli rol üstlenen bir aktör haline getiriyor." dedi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.