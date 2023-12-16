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TBMM Genel Kurulunda Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı

16 Aralık 2023 11:19 Güncelleme: 11:21 Abone Ol

TBMM Genel Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Ayrıca Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.