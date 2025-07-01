TBMM Genel Kurulu toplandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, bir dergide yayınlanan ve tepkilere neden olan karikatüre tepkisini, 'Salavatla' gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, 'İklim Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da milletvekillerine verilen 1'er dakikalık zaman diliminde söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, bir dergide yayınlanan ve tepkilere neden olan karikatüre tepki gösterdi. Hacıoğulları, "Çirkinlik bu kez kötü bir karikatür dergisi üzerinden geldi. Biz buna büyük bir Itri'nin segah Salat-ı Ümmiyye'siyle karşılık vereceğiz, güzellikle ve burada, Gazi Mecliste bütün partiler, bütün vekillerimiz hep birlikte söyleyelim lütfen" ifadelerini kullandı. Hacıoğulları ardından salavat getirdi.

'PROVAKASYONLAR HER ZAMAN YAPILDI'

Ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu bölümde derginin karikatürü ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Leman dergisinin yapmış olduğu bir karikatür var. Türkiye bu tür acıları çok yaşadı; hatırlarsanız, Madımak'ta yaşadı, daha önce yaşadı. Bu tür provokasyonlar her zaman yapılmış oldu. Herkes bir şeyler söylerken bunun sonucunu düşünmek zorundadırlar. 'Ben kimin kutsalına dokunuyorum, hangi mesajı veriyorum?' diye düşünülmesi gerekirdi. O nedenle, Leman dergisindeki bu karikatürün yayınlanmasını ve bu karikatürün bu şekilde takdim edilmesini doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz. Ancak aynı zamanda, 'İslam' diyenlerin, 'Müslüman'ız' diyenlerin protestolarını da doğru yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

'KARİKATÜR KABUL EDİLEMEZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da derginin karikatürünün kabul edilemez olduğunu kaydederek, "İnsanların inançlarına saygı duyma mecburiyeti var. İfade özgürlüğü, hürriyetler başkasının kutsallarına saygı duyulması gereken noktada biter, ondan sonrası kabul edilebilir bir tavır değildir. Kabul edilemeyecek başka bir konu da o karikatüre gösterilen tepkinin şeklidir. Bizim inancımızda ne Peygamber Efendimizin öğretilerinde ne hayatında böyle bir tavır, böyle bir tepki verme şekli yoktur. Kafelerde, restoranlarda oturan insanlara saldırarak, 'Kahrolsun laiklik' diyerek bu yapılan saygısızlığı kınamak da başka menfur olayların kapısını aralayacaktır. Bakanlık, kolluk güçleri bu konularda her türlü gösteriye de maksadını aşan, vandallığa varan tavırlara da aynı ölçüde, aynı şekilde önlem almak ve aynı tepkiyi göstermek zorundadır diyoruz ve Leman dergisinin yapmış olduğu karikatür kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

'İSLAMOBİYE KARŞI EYLEM PLANI ACİL OLARAK HAZIRLANMALI'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise dergide yayımlanan karikatürü kınayarak, "Yayımlanan karikatürle Peygamber Efendimize ve Hazreti Musa'ya yönelik saygısız ve provokatif girişimi şiddetle kınıyorum. Mizah kisvesi altında yapılan bu ahlaksızca yayım ne düşünce özgürlüğü ne de basın hürriyeti kapsamında değerlendirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda gereken tüm adımları süratle atmıştır ancak mesele sadece adli bir vaka değildir, topyekün bir değerler mücadelesidir. Bu nedenle, Sayın Genel Başkanımızın da vurguladığı gibi, İslamofobiye karşılık siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planının acil olarak hazırlanması ve yürütülmesi gerekmektedir" dedi.

'TOPLUMSAL BARIŞI DİNAMİTLEYEN YAKLAŞIMLARA KARŞIYIZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, toplumun kutsallarına saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, "Bir karikatürden yola çıkarak, toplumda algıyı farklı yönlere çekerek, adeta toplumsal barışı dinamitleyen yaklaşımlara da karşı olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Dün ortaya çıkan o saldırı görüntüleri bir karikatüre saldırı olarak nitelendirenlerin dönüp bakması gereken görüntülerdir. İnsanlara saldıranlara, insanları yakmaya kalkanlara ve ortalığı şiddete boğanlara karşı böyle bir sessizlik, duyarsızlık, hatta tırnak içinde, polisin hoşgörüsü ne kadar anlamlı, buyurun, tartışalım" ifadelerini kullandı.

'TEPKİLER BENİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ'

Derginin karikatürünü yanlış bulduğunu söyleyen Başarır, şöyle devam etti:

"Karikatüre verilen tepkiler, görüntüler ve olaylar beni dehşete düşürdü. Taksim'de İBDA-C diye bir örgütün üyeleri yemek yiyen insanlara, yurttaşlara saldırdı; laikliğe hakaret etti. Orada yemek yiyen suçsuz günahsız insanlar öldürülseydi ne olacaktı? İBDA-C ne? Ben merak ediyorum, bu örgüt ne hakla benim polisime tekme atıyor, uçarak vuruyor, küfrediyor, taş atıyor ve bir tek kişi gözaltına alınmıyor. Ama bugün 22 öğretmen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası için yürüyüş yaptığı için gözaltına alındı, şu anda emniyetteler ya da üniversite öğrencileri hiçbiri polise vurmadı, taş atmadı, uçan tekme vurmadı tutuklandılar. Ben merak ediyorum, onlar niye tutuklanmadılar yani Taksim'de Leman dergisiyle ilgili protesto yaparken polise tekme atma hakkı mı var bu insanların?"

'PEYGAMBERİMİZE YAPILAN SAYGISIZLIĞI LANETLİYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da karikatüre tepki göstererek, "Dergi görünümlü bir paçavra tarafından Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu garabetin sanatla ya da ifade özgürlüğüyle en ufak bir ilgisi yoktur. Zorbalığı çağdaşlık, faşizmi medeniyet, sapkınlığı modernlik olarak dayatan bu çapsızlara her platformda en ağır cevabı vereceğimizin altını çizmek istiyorum. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu kendini bilmez, çürük zihniyetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.