TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulunda, muhalefet partilerinin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz alarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, Avrupa Adalet Divanı'nın, Avrupa Birliği'nde kamu kurumlarında başörtüsü yasağı uygulayabileceğine yönelik bir karar verdiğini hatırlatarak, "Bu karar, Batı'nın çifte standardını, Batı'nın ikiyüzlülüğünü bir defa daha ortaya koymuştur. Bugün Avrupa Birliği içerisinde azımsanmayacak bir nüfusa sahip olan Müslümanların bu hak ve hürriyetlerinden mahrum kalması, insan hakları ve hukuku açısından kabul edilemezdir. Bu noktada Türkiye olarak da gerekli teşebbüsleri yapacağımıza ve bu noktada dünyada gerçek manada din ve vicdan hürriyeti anlamında örnek ülke olarak gerekli mesajları vereceğimize inanıyorum" dedi.

CHP'Lİ KÖKSAL: GENEL BAŞKAN NEZAKETEN ELİNİ ÖPMÜŞTÜR

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de izlediği operaya ilişkin eleştirileri hatırlatarak, "İki haftadır bir opera tartışmasıdır almış başını gidiyor, Kürt opera sanatçısı soprano Pervin Çakar'a yönelik ırkçı kampanya maalesef bitmedi ve devam ediyor" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal da opera tartışmalarını gündeme taşıyarak, "AKP Genel Başkanı grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Pervin Çakar'a referansından rahatsız olmuş ve terörle bağlantı kurmaya çalışmış. Dünyaca ünlü opera sanatçısı, soprano Pervin Çakar'ı Genel Başkanımız izlemiş, sonunda performansını tebrik etmiş ve sahnede bir beyefendiye yaraşır şekilde nezaketen elini öpmüştür. Bugün Pervin Çakar'ı terörle suçlayanlar 2013 yılında AKP'li Beyoğlu Belediyesi ile KÜSAV'ın birlikte gerçekleştirdiği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde Pervin Çakar'ın 2013 yılında soprano olarak en iyi opera sanatçısı seçildiğini unutmuş olmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: 7 EKİM'DEN BERİ YAŞANAN TAM BİR CEHENNEM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, Gazze'nin 7 Ekimden beri insanlık tarihinin en kalleş, en menfur saldırılarına maruz kaldığını belirterek, "Tüm dünyanın gözü önünde 50 gün boyunca Gazze'yi yaktılar, yıktılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Gazze'deki İsrail zulmüne maruz kalanların 7 Ekim'den beri yaşadıkları tam bir cehennemdi; yüzde 70'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 16 bin Gazzeli kardeşimiz İsrail'in saldırıları sonucunda şehit oldu, 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı" diye konuştu.

GRUP ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından, Saadet Partisi'nin televizyonlardaki gündüz kuşağı programı, İYİ Parti'nin köylerin mahalleye dönüştürülmesi ve HEDEP'in İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin grup önerileri reddedildi.