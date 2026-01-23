TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmediği gerekçesiyle genel kurulun toplanamadığını açıkladı. Birleşim, 27 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıldı.
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Bunun üzerine Bozdağ, birleşimi 27 Ocak Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika