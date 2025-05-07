TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanvekili Önder'ı andı

TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i andı.

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanvekili Önder ansına saygı duruşu ile açıldı. Diğer partilerden milletvekilleri de DEM grubuna taziyelerini ilettiler.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Önder'e Allah'tan rahmet diledi. Bozdağ, "Geçirdiği rahatsızlıktan sonra büyük bir yaşam mücadelesi veren merhum Önder'in vefatı, ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm sevenlerini ve Gazi Meclisimizde görev yapan bütün milletvekillerimizi de derin bir üzüntüye gark etmiştir. Merhum Önder uzlaşmacı siyaset anlayışını kendine şiar edinen kişiliğiyle sadece kendi partisine gönül verenlerin değil birbirinden çok farklı siyasi kesimlerin de takdirini kazanmış müstesna bir insandı. Özellikle son dönemde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütmüş olduğu çalışmaları ülkemizin huzuruna, milli birlik ve kardeşliğine olan katkıları açısından Türk toplumunun hafızasında unutulmaz yeri olacaktır. Eminim ki kendisinin hayattayken görmek istediği "terörsüz Türkiye" idealinin gerçekleşmesi halinde merhum Sırrı Süreyya Önder'in ruhu şad olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bozdağ milletvekillerini Fatiha okumaya davet etti. Daha sonra sırasıyla grubu bulunan siyasi partilere ve grubu bulunmayan parti temsilcilerine söz verdi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Önder'in varlığıyla bir ortamdaki sıcaklığın, iletişimin, neşenin, zekanın ve cesaretin mücessem hali olduğunu belirterek, "En kritik zamanlarda dahi bırakınız bir espriyi, bir gülümsemesiyle ortamı bir anda değiştirebilirdi. Şüphesiz, Sırrı Süreyya Önder bugün değil yirmi yıl sonra da hayatını kaybetmiş olsaydı bu, biz de yine böyle bir derin acı ve hüzün bırakırdı. Ancak belki de bu hasta haliyle ömrünün son demlerini adadığı, içinde bulunduğumuz barış sürecinin tamamlanmamasından, daha doğrusu tamamlanmasını Sırrı Süreyya'nın görmemesinden kaynaklanan ayrı bir acı ve hüznümüz var. Ümit ediyoruz ki onun bir mirası olarak bu süreç bir an önce tamamlanır ve Türkiye, gerçek anlamda demokratik, çağdaş, katılımcı, özgürlükçü bir demokrasiye geçiş sağlar" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Önder ile çok yoğun çalışmalarının olduğunu belirterek, çözülemeyecek bir çok konunun çözüldüğünü söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Önder'in vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadıklarını kaydederek, "Kendisi ülkemizin barış, huzur ve kardeşliği için verdiği mücadeleleriyle hafızalarımızda her zaman yaşayacak bir siyaset, kültür ve sanat insanı olarak tarihe geçmiştir. Sırrı Süreyya Önder siyasi görüş farklılıklarının ötesinde, ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliği için çaba gösteren aziz vatanımızın çok değerli bir evladıydı. Sırrı Süreyya Önder çok özgün bir şahsiyet ve konuma sahipti. Diyebilirim ki, yüreğiyle yaşayan bir insandı. 85 milyon insanımıza aynı nazarla bakabilen bir siyasetçi, entelektüel, sanatçı ve kültür insanıydı. O, yeteneği ve fedakarca oluşturduğu şahsiyetiyle sevginin ve zarafetin insanıydı. Toplumdan kopuk ve milli değerlere bigane olmadığı gibi, hakim ve yaşayan bir insandı. Sanat ve kültür dünyamızın derviş meşrep bir çelebisiydi. Özellikle terörün son bulması ve silahların susması için gösterdiği gayret ve adanmışlık gelecek nesillere bırakacağımız barış ve huzur dolu bir Türkiye'nin en somut göstergesidir" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Önder'in demokratik kişiliğinin ön planda olduğunu söyleyerek, "Kriz zamanlarında, gerginlik zamanlarında görevli olmasa dahi arka odaya gelip zaman zaman bir şakayla, bir fıkrayla, bir beyitle ama o bilge kişiliğiyle o sorunları çözdüğünün, çözüme katkı verdiğinin de hep birlikte şahidi olduk. Biz kendisinden razıyız. Tabii, Türkiye, Sırrı Süreyya Önder gibi bir değerini kaybetmekle gerçekten boşluğu doldurulamayacak bir acı içerisinde çünkü sanatçı kimliği var, siyasetçi kimliği var; ömrü boyunca barışa adanmış bir yaşam söz konusu. Kendisini rahmetle anıyoruz, ışıklar içerisinde uyusun ve kendisinin bıraktığı boşluğun dolmayacağını bilerek anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Önder ile yaptıkları konuşmalara değinerek, "Gerçekten zaman zaman Meclis Başkan Vekillerimizin odasında yaptığımız o entelektüel birikiminin gerçekten kuşatıcı, kucaklayıcı, kapsayıcı ve diyaloğa açık, her kesimin hak ve hukukunu özellikle terörsüz Türkiye bağlamında bir ideale dönüştürerek ahir zamanında bu konunun üzerinde de gerçekten yoğun bir çabayla Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşması yönündeki samimi çabalarıyla bize en büyük mirası bırakmış ve hep birlikte ortak sorumluluk paydası içerisinde bu mirasa sahip çıkma mesuliyetini bizlere hatırlatmıştır. Hepimizin ortak paydası, bu ortak mirasa ve ortak geleceğe Sırrı Süreyya Önder Bey'in de ruhunu rahatlatacak şekilde sahip çıkmamız gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Önder'in 18 günlük yaşam mücadelesini kaybettiğini hatırlatarak, "Ailesi, bizler ve milyonlarca yürek onun on sekiz gün boyunca orada direnmesini ve bu mücadeleyi kazanmasını bütün kalbimizle diledik, bütün Türkiye halkları bunun için dua etti; Türkiye'nin dört bir yanından insanlar hastaneye geldi ve gerçekten, bir kez daha gördük ki bir insan bir ülkeyi, bir insan milyonlarca insanı, bir insan halkları, bir insan inançları aslında buluşturabiliyormuş, aslında onların kardeşliğini pekiştirebiliyormuş. Evet, bunu yaşarken yaptı Sırrı Süreyya Önder; mücadelesiyle yaptı, herkese dokunarak yaptı, herkesin derdiyle dertlenerek yaptı, herkese kulak vererek yaptı ve ne olursa olsun bu ülkeye, bu ülke halklarına inandığı için yaptı. Biz, özellikle, hem hastalığı sürecinde hem de taziye sürecinde cenazeye gelen başta Meclis Başkanımız olmak üzere bütün siyasi partilerin Genel Başkanlarına, milletvekillerine, bütün STK'lere ve taziye dileğinde bulunan, geçmişte geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese DEM Parti adına minnettar olduğumuzu, teşekkür ettiğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, dünyadan bir Sırrı Süreyya Önder'in geçtiğini söyleyerek, "Nazım, Büyük İnsanlık şiirinde der ki: "Toprağında gölgesi olmayanların umudu olmak." Sırrı Süreyya Önder toprağında gölgesi olmayanların umududur, Sırrı Süreyya Önder atık işçilerinin Sırrı abisidir, Sırrı Süreyya Önder sokak çocuklarının güvencesidir, velhasıl Sırrı Süreyya Önder toprağında gölgesi olmayanların gerçekten o büyük insanlığın büyük sesidir, gür sesidir. Onu hep saygıyla anacağız, anacağız ve siyasetimizde de her zaman onun vermiş olduğu bu mücadeleyi önemli bir yere yerleştireceğiz. Bakın, 27 Şubat günü Türkiye o büyük tarihi açıklamayla buluştuğunda belki de o sürece giderken, heyetimizle beraber o süreci inşa ederken vermiş olduğu emek o kadar kıymetli, o kadar önemliydi ki o gün o açıklama sonrasında Türkiye'de, Orta Doğu'da, belki de dünyada birçok şeyin artık değişip dönüştüğünü hissetmeye başladık. En çok da o hissediyordu, yorgun kalbiyle o hissediyordu, sağlığından tavizler, ödünler vererek o hissediyordu ama onun da mutluluğunu yaşıyordu. Keşke bu sürecin sonlandığına, gerçekten Türk ve Kürt halklarının bir arada, demokratik bir cumhuriyette var olacak bir geleceği inşa ettiğine tanıklık edebilseydi ama maalesef yorgun bedeni buna izin vermedi çünkü o bedenleri yoruyoruz. Sırrı Süreyya Önder bu Meclise geldiğinde sene 2011'di. Geride bıraktığımız bu on dört yıla dönüp baksak, şu Meclisin tutanaklarını okusak, burada barış üzerine kurulan sözlere baksak ve neleri aslında ihmal ettiğimizi, nelere karşı aslında burada yapmamız gerekenler yerine yapmamamız gerekenleri yaptığımızı bir görsek aslında onun yitip giden bedeninin nasıl yorulduğunu, nasıl bu, barış karşıtı meseleye teslim olduğunu görürüz" diye konuştu. - ANKARA