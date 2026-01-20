TBMM Genel Kurulu'nda, Türk bayrağına saldırıya tepki

TÜRK ASKERİNİN ADEN KÖRFEZİ'NDEKİ GÖREV SÜRESİ 1 YIL UZATILDI

Tezkere üzerine siyasi parti temsilcileri söz aldı. Yeni Yol Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, tezkereye destek verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin Somali politikasının ana yönelimi yani Somali'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini ve merkezi kapasitesini güçlendirme hedefi doğrudur ve desteklenmelidir. Türkiye 2011'den bu yana Somali'de sadece güvenlik alanında değil; altyapı, sağlık, eğitim, enerji ve kurumsal kapasite inşası alanlarında da istikrarlı bir varlık göstermiştir. Bu yaklaşım, klasik askeri nüfus politikalarından ayrışan, uzun vadeli ve sorumlu bir devlet aklının ürünüdür. 2011 yılında büyükelçi olarak atanarak bu politikanın yürütülmesinde bizzat bulundum. Burada, bu politikanın mimarisinde geçmişte önemli rol oynamış isimleri de hatırlamak gerekir. Özellikle Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı ve Sayın Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde geliştirilen çok boyutlu Afrika yaklaşımı ve sahada kurulan dengeli ilişkiler bugün hala referans alınması gereken bir diplomatik birikimi temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.

'EVET OYU VERECEĞİMİZİN BİLİNMESİNİ İSTERİZ'

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise, "Türkiye için Birleşmiş Milletler kararıyla yurt dışına asker göndermek sadece insani ve uluslararası bir sorumluluk değil, aynı zamanda dış politikada çok ciddi bir kaldıraç etkisi yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu adımlar milli güvenlik kapasitemizi geliştiren stratejik bir yatırım niteliğindedir. Birleşmiş Milletler kararlarıyla yurt dışına asker göndermek Cumhuriyetimizin geleneksel dış politikasıyla da uyumlu bir tutumdur. Bundan dolayı İYİ Parti olarak görüşülmekte olan tezkereyi desteklediğimizin ve 'Evet' oyu vereceğimizin bilinmesini isteriz" diye konuştu.

'TEZKEREYE OLUMLU BAKIYORUZ'

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Türkiye'nin Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde icra edilen görevin sembolik olmadığını kaydederek, "Bu görev, yüz yıllar boyunca ticaret yollarını, deniz ulağını ve emniyeti devlet aklının ayrılmaz bir parçası olarak görmüş Türk tarihinin çağdaş şartlarda üstlendiği bir sorumluluktur. Türk ordusunun bu bölgede bulunması yalnızca korsanlıkla ya da düzensiz tehditlerle mücadele anlamına gelmemektedir. Bu varlık, deniz ticaretinin güvenliğini, enerji arz hatlarının sürekliliğini ve milletimizin refahını doğrudan etkileyen küresel akışların istikrarını korumaya yöneliktir. Aynı zamanda, Türkiye'nin Somali başta olmak üzere bölge halklarıyla kurduğu tarihsel, insani ve kurumsal bağlarının güvenlik zemininde tamamlanmasıdır. Bizim anlayışımız güç gösterisi değil, istikrar üretme anlayışıdır. Bu sorumluluk bilinciyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları ile Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye MHP Grubu olarak olumlu baktığımızı ifade ediyoruz" dedi.

'PROVAKATÖRLER ELLERİNİ OVUŞTURUYORLAR'

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Suriye'de yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, "Bakın, bir MHP'li, daha sonra İYİ Parti'li bir yazar sosyal medya hesabında akıl dolu neler yazdı bugün, 'Türkiye, neredesin Türkiye? Vur masaya yumruğunu ve, 'Dur' de Şara'ya. Bunu yaparsan sadece Şara'ya değil, İsrail'e de dur demiş olacaksın.' ve devam etti, 'Amerika-İsrail hattının arzu ettikleri şey, Şam yönetimi Kürtleri vursun ve Türkiye buna kayıtsız kalsın.' 'En çok istedikleri şey ise Türk Silahlı Kuvvetleri ile YPG savaşa tutuşsun ve Kürtlerin Türkiye'den duygusal kopuşu gerçekleşsin. Bunun olması halinde Türkler ve Kürtler birlikte kaybedecekler.' Evet, aynen böyle olacak. Şu sıralarda Şam'ın kazanmış görüntüsünü kendi kazancı gören zihniyete hitap etmek istiyorum; bu kazanç, Türkiye topraklarındaki Kürtlerle büyük bir duygusal kopuş pahasına olacak, öyle oluyor. Stratejik olarak bakıldığında, o pek sevilen deyimle, 'Devlet aklı' ile bakıldığında bu kazanç değil çok ciddi bir kayıptır. Süreç karşıtları başta İsrail ve her cinsten provokatörler şu günlerde ellerini ovuşturuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

'SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİTMESİNE İZİN VERİLDİ'

CHP grubunun tezkereye ilişkin görüşlerini paylaşan Grup Başkanvekili Murat Emir, "Grubumuzun Somali açıklarındaki deniz gücünün görev süresinin uzatılmasına ilişkin görüşünün olumlu olduğunu belirtmek isterim. Elbette, Türkiye Cumhuriyeti bölgede uluslararası deniz gücünün içerisindeki görevini yapar, deniz haydutluğu ve terörizme karşı mücadelesini sürdürür. 2023 yılının kasım ayında Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bir trafik kazasında Yunus Emre Göçer isimli bir kurye kardeşimizin ölümüne sebep oldu, Yunus Emre kardeşimiz 6 Aralıkta vefat etti. Arada bu kişi yani aslında bu katil ayın ikisinde, 2 Aralıkta yani kazadan üç gün sonra Türkiye'nin dışına çıktı, altısında Yunus Emre Göçer vefat etti, sekizinde yakalama kararı koydular bu kişiye. Yani o kişiye, 'Sen git kardeşim, seni biz yargılamayacağız' dediler, ondan sonra o kişi ülke dışına çıktıktan sonra da hakkında yakalama kararı çıkardılar. Bitmiyor. 27 bin lira tazminata mahkum edildi bu kişi, 10 taksitle de ödedi. İşte, Türkiye'deki bir kişinin, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, bir motokurye kardeşimizin canının karşılığı 27 bin lira, o da 10 taksitle ve karşılığında eğer söz konusu kişi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluysa elini kolunu sallayarak gitmesine izin verildi; siz yaptınız bunu, yargı yapmadı, siz yaptınız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN SOMALİ'DEKİ VARLIĞI SÖMÜRGECİ GÜÇLERE KARŞI TARİHİ BİR MEYDAN OKUMADIR'

AK Parti grubu adına söz alan Hulusi Akar, "Türkiye, Somali'nin deniz yetki alanlarında, denizde ve karada petrol ve doğal gaz arama yetkisine sahip. Somali'de atış alanı, liman ve üsler yapmak için de birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve diyoruz ki 'Böyle çalışmak suretiyle hem kendi menfaatlerimiz, haklarımız hem de oradaki Somalili kardeşimizin hak ve hukukunu karşılamak için çalışıyoruz'. İsrail'in ayrılıkçı Somaliland bölgesini tanıma kararı gayrimeşrudur ve asla kabul edilemez; bunu tanımadık, tanımayacağız. Türkiye'nin Somali'deki varlığı sömürgeci güçlere karşı tarihi bir meydan okumadır; bunun da görülmesi lazım. Türkiye'nin Somali'de olması, bazılarının Türkiye'ye yönelik kuşatma planlarını da bozmaktadır. Somali'de içinde savaş gemilerimizin de olduğu askeri varlığımız, tıpkı Libya ve Azerbaycan'da olduğu gibi dost ve kardeş bir ülkenin haklı davasının desteklenmesidir" diye konuştu.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, tezkereyi oylamaya sundu. Tezkere; AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi, 'Evet' oyu ile kabul edildi. Genel Kurul çalışmaları devam ediyor.

Ali Ekber METE/ANKARA,