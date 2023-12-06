TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, bir kez daha Meclis Başkanlığı'nın Saadet Partisi Grubu'nun oda ve yer sorununu çözmediğini belirterek, "Saadet Partisi Grubu'nun çalışma koşullarıyla ilgili 6 aydır sabırlı ve siyasi diplomasiyle yürüttüğümüz son derece nezaketli sürecin Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından vurdum duymaz ve çözümsüz bir hale getirilmiş olması sebebiyle 1 Aralık itibarıyla bu konuyu artık yeni bir mecraya taşıdığımızı paylaşmış, daha önce de defaatle hem Meclis Başkanıyla hem de Meclis Genel Sekreterimizle paylaşmıştık. Bu konunun çözümsüz hale getirilmesi durumunda Saadet Partisi olarak bütün demokratik haklarımızı kullanacağımızı da ifade ediyorum" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Saadet Partisi'nin oda ve yer sorununa değinerek, "Saadet Partisi'nin talebi ve eleştirileri haklıdır, biz de kendilerini bu anlamda destekliyoruz" diye konuştu.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da cezaevlerinde hasta tutuklularla ilgili sorunları gündeme getirerek, "Burada defalarca yaşamı devlet kontrolü altında damla damla eriyen, göz göre göre ölen hasta tutsakların yaşam hikayelerinden bahsettik, 'Ölümler olmasın. İnsanlar, hasta tutsaklar ve yaşlı tutsaklar özellikle son dönemlerini ailelerinin yanında geçirsinler' dedik. Bunu söylerken de siyasi ayrım yapmadık. Kim olursa olsun" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Saadet Partisi Grubu'nun oda ve yer sorununa değinerek, "Saadet Partisi'nin aşağı yukarı 6 aydır dile getirdiği haklı grup şikayetlerinin biz de arkasındayız ve bir an evvel bu sorunların çözülmesini biz de diliyoruz, bunun takipçisi de olacağız" ifadelerini kullandı.

Günaydın konuşmasının devamında, Türkiye'de çok ağır bir yargı krizinin yaşandığını belirterek, "Bu yargı krizini buralarda dile getiriyoruz ancak bu sarmal arasında mahvolan hayatlar var" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise İsrail'in Filistin'e sistematik saldırı, işgal ve soykırım yaptığını dile getirerek, "Maalesef, İsrail, okulları, hastaneleri, ibadethaneleri, çocukları, kadınları, sivilleri bombalayarak dünyanın gözü önünde bu soykırımı ve işgali hayasızca, büyük bir pervasızca sürdürmektedir. 4 asırdır Yahudi, Hristiyan, Müslümanların adaletle barış içerisinde yaşadığı o coğrafyada bugün kan ve gözyaşı vardır: Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze, Filistin insanlığın bütün dramına ortak bir şekilde çocukların, kadınların, masumların gözyaşlarıyla feryatlarıyla bütün insanlığı, kulağı olan, vicdanı olan bütün insanlığı gerçekten derinden yaralamaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi.