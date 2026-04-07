TBMM Genel Kurulu'nda, doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi teklifi görüşmelerine başlandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerine görüşmelere başlandı.

TBMM Genel Kurulu doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi. Siyasi parti temsilcileri teklifin birinci bölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'KANUN TEKLİFİNİN YETERLİLİĞİNİ SORGULAYACAĞIZ'

Yeni Yol grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Elif Esen, teklifin torba kanun tekniğiyle hazırlanmasını eleştirdi ve şöyle devam etti:

"Bu kanun teklifi; Aile, Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşüldü fakat tüm önerilere rağmen ilgili TBMM komisyonlarında görüşülmeden, istişare edilmeden, öneri ve revizeler alınmadan Genel Kurula geldi ve olası tüm itirazlara, eksik ve yanlışlarına rağmen büyük ihtimalle AKP ve MHP oylarıyla da geçecek. Şimdi, size sormak istiyorum: dijital mecralarla ilgili düzenlemelerde Dijital Mecralar Komisyonundan görüş almak gerekmez miydi? Yine, anne ve babayı, ebeveynleri ilgilendiren doğum izinleri konusunda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonundan görüş ve öneriler alınmalıydı. Bu, 'Ben bilirim' anlayışıyla ülke uzun zamandır yönetilmeye çalışılıyor ve kanunlar gelecekte oluşturacağı sorunlara, eksiklere rağmen geçiyor. İşte, böyle büyük bir hız ve eksikler silsilesiyle Genel Kurula taşınmış olduğu için bu kanun teklifinin yeterliliğini sorgulayacağız."

'15 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ DOĞRULAMA YETKİSİ E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMALI'

Teklifin iyi bir niyetle hazırlandığını ancak eksiklikler bulunduğunu belirten İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kanun teklifinde tarafımızca tespit edilen başlıca eksiklikler 2, 6, 7, 11 ve 22'nci maddelerde yer almaktadır. Madde 6; sosyal yardımlarda belirsizlik. Sosyal yardımların güçlendirilmesi olumlu bir adımdır ancak destekten yararlanma koşullarının, gelir kriterlerinin ve ödeme miktarlarının kanunda açıkça düzenlenmemesi önemli bir eksiktir. Madde 7; kuruluşların kapatılması halinde getirilen 6 aylık süre sınırı yetersizdir. Madde 22; çocukların dijital ortamda korunması önemlidir ancak yaş doğrulama sistemine ilişkin belirsizlikler ciddi riskler taşımaktadır. Kişisel verilerin paylaşılma riski, gizlilik ihlalleri, İYİ Parti olarak üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri de budur. Bu bağlamda 15 yaşın altındaki çocuklar için yaş doğrulama yetkisinin doğrudan sosyal ağ sağlayıcılarına verilmesi yerine, bu doğrulamanın e-devlet sistemi üzerinden yapılması gerektiğini savunuyoruz. Kişinin 15 yaşında veya daha büyük olduğuna dair onayın e-devlet aracılığıyla alınmasının daha güvenli ve doğru bir yöntem olacağını düşünüyoruz. Bu görüşümüzü Komisyonunda ifade ettiğimiz gibi Genel Kurulda da bir kez daha dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'EVLATLARIMIZIN KENDİLERİNİ DİJİTAL HAPİSHANEYE MAHKUM ETMELERİNE GÖZ YUMAMAYIZ'

MHP grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, bilimsel çalışmalarla dijital bağımlılığın başta narsisizm olmak üzere derin kişilik bozuklukları beraberinde getirdiğini kaydetti. Zırhlıoğlu, "Özellikle genç yaştaki evlatlarımızın sosyal onay alma ve popülerlik kaygısıyla kendilerini dijital bir hapishaneye mahkum etmelerine göz yumamayız. Yasalar tek başına bir toplumun ruhunu iyileştiremez. Bilgi doğrulama yöntemlerini bilen, etik paylaşım sorumluluğunu taşıyan, dijital dünyada aktif özne olan bir nesil yetiştirmek zorundayız. Geleneksel koruma reflekslerinin ötesine geçerek gençlerimizi dijital dünyanın risklerine karşı donanımlı kılan ve onlara bu ekosistemde kendi yollarını özgürce çizebilecekleri stratejik bir okuryazarlık vizyonu sunmalıyız. Evlatlarımızın zihinlerini ve hayallerini algoritmaların sınırlarından çıkarıp gerçek dünyanın geniş ufuklarına taşımak onlara olan en büyük vefa borcumuzdur" diye konuştu.

'15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYAYI YASAKLAMAK, ÇOCUKLARIN BİLGİYE ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİDİR'

Kanun teklifinde çocuklar için var olan düzenleme tekliflerinin yetersiz olduğunu vurgulayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, "15 yaş altı çocuklara sosyal medyayı tamamen yasaklamak çocukların bilgiye erişim, kendini ifade etme ve sosyal haklarının engellenmesidir. Yaş doğrulaması çocukların ve ailelerin kişisel verilerinin küresel şirketler ve kamu otoritesi tarafından fişlenmesi demektir. Dijital alanına ilişkin 21, 22, 23'üncü maddeler hak temelli bir koruma anlayışını değil yasaklamayı, gözetmeyi, kimliklendirmeyi, platformları itaate zorlamayı ve dijital kamusal alanı sessizleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu teklifte olması gereken dijital okuryazarlığı, veri koruma güvencelerini, ebeveyn destek mekanizmalarını, pedagojik rehberliği, şeffaf, denetlenebilir, hak temelli dijital politikaları desteklemektir. Tüm bu gerekçeler ve madde tartışmaların da detaylandıracağımız gerekçelerle bu kanun teklifine muhalefet edeceğiz" dedi.

GENEL KURUL KAPANDI

Siyasi parti temsilcilerinin teklif üzerine yaptığı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi 8 Nisan Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

