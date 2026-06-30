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Lüleburgaz'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lastik patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla atan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 AET 744 plakalı otomobil, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kazanın etkisiyle otomobilde dışarı fırlayan Emirhan Lozanlıoğlu, Ömer Zar ve Ferhat Tomurcuk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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