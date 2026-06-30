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Denetim yapan polislere selam vermek için aracıyla yanlarına gitti, 3.28 promil alkollü çıktı

Denetim yapan polislere selam vermek için aracıyla yanlarına gitti, 3.28 promil alkollü çıktı
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Burdur'da polis uygulamasına selam vermek için gelen sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedince 3.28 promil alkollü çıktı. 50 bin lira ceza ve 2 yıl ehliyete el konuldu.

Burdur'da rutin uygulama yapıldığı esnada karşı yönde bulunan bir sürücü yolunu değiştirip uygulama noktasına polislere selam vermeye geldi. Durumundan şüphelenen polisin alkolmetre çıkardığını gören sürücü "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun" dedi. Uzun uğraşlar sonucu alkometreyi üfleyen sürücü 3.28 promil alkollü çıktı.

Olay, gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Y. 06 BM 5435 plakalı otomobili ile uygulama yapan polis ekiplerine selam vermek için karşı yönden gelip uygulama noktasının arkasında durdu. Polis ekiplerinin yanına gelen sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri ilk olarak kimliği istedi. Daha sonrasında ise sürücüye alkol testi yapmak isterken sürücü uzun süre kendisinin sadece kolluk kuvvetlerine yardım etmek için geldiğini söyleyerek alkolmetreye üflemeyi reddetti. "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun. Sadece gelip kolay gelsin diyecektim nezakaten" diyen sürücü, alkollü olduğunu kabul etti, ancak yine alkolmetreyi üflememeye direndi. Gazeteci ve polislerin tıraşına da laf atan

Yasal sınırdan 6 kat fazla alkollü çıktı

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, bir süre sonra alkolmetreye üflerken polis ekipleri tarafından sürücünün 3.28 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Yasal sınırın 6 katı üstünde alkollü olan sürücünün yapılan kontrolde alkollü araç kullanmaktan 2 kez yakalandığı da tespit edildi. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Alkollü sürücü Cengiz Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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