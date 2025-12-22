CHP'li Emir, Varank'ın üzerine yürüdü, meclis karıştı
2026 bütçesinin oylandığı TBMM Genel Kurulu'nda, oylamanın hemen öncesinde tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üzerine yürümesiyle başlayan tartışma kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika süren arbede sırasında diğer milletvekilleri de olaylara müdahil olurken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturuma ara vermek zorunda kaldı.
2026 yılı bütçesinin oylamasına dakikalar kala TBMM Genel Kurulu adeta savaş alanına döndü. CHP'li Murat Emir'in AK Partili Mustafa Varank'ın üzerine yürümesiyle başlayan tartışma, kısa sürede tüm AK Parti ve CHP'li vekillerin katıldığı bir kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu, yaklaşık 10 dakika süren arbede sırasında meclis salonunda büyük bir karmaşa yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturuma ara vermek zorunda kaldı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üzerine yürüyünce TBMM Genel Kurulu'nda tartışma alevlendi. İlk kıvılcımın ardından vekiller arasında sözlü tartışma hızla fiziki itiş kakışa dönüştü.
10 DAKİKALIK ARBEDE
AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaklaşık 10 dakika süren büyük bir kavga yaşandı. Olay sırasında diğer milletvekilleri de tartışmaya müdahil oldu ve genel kurulda ram bir karmaşa hakim oldu. Kimin kime vurduğunun bile anlaşılamadığı ortamda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da salondaydı.
TBMM BAŞKANI ARAYA GİRDİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dakikalar süren arbede üzerine oturuma ara verdi. Kurtulmuş, güvenlik ve düzenin sağlanması için hızlı bir müdahalede bulundu.
Ortamın sakinleşmesinden sonra milletvekilleri Genel kurul salonuna döndü ve bütçe oylandı.