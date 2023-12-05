TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 yılı bütçe görüşmeleri 11 Aralık'ta başlayacak ve 14 günde tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, 11 Aralık Pazartesi günü bütçenin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Hükümet adına 2024 yılı bütçe sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Siyasi parti gruplarının temsilcileri bütçe üzerine görüşlerini bildirecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Genel Kuruldaki bütçe mesaisi 24 Aralık'ta sona erecek.

2024 yılı bütçesinin Genel Kuruldaki görüşme takvimi şöyle:

12 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı; 13 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı; 14 Aralık Perşembe: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 15 Aralık Cuma: Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 16 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı; 17 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı; 18 Aralık Pazartesi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı; 19 Aralık Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 20 Aralık Çarşamba: Hazine ve Maliye Bakanlığı; 21 Aralık Perşembe: Cumhurbaşkanlığı ve Gelir Bütçesi, 22 ve 23 Aralık'ta 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri görüşülecek. 24 Aralık'ta 2024 Yılı Bütçesinin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerle bütçe mesaisi tamamlanacak.