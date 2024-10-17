Üye Girişi
Haberler

TBMM Genel Kurulu, Gündem Dışı Tartışmalara Ev Sahipliği Yaptı

TBMM Genel Kurulu, Gündem Dışı Tartışmalara Ev Sahipliği Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Milletvekilleri sosyal medyada asılsız haberler, Türkiye'deki grevler ve Filistin'deki soykırım konularını ele aldı. Ayrıca, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, Genel Kurul çalışmalarını takip etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan "sosyal medyadaki asılsız haberler", EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan "Türkiye'deki grevler ile 20 Ekim'deki Türk-İş mitingi", HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir " Filistin'de devam edene soykırım" hakkında konuşma yaptı.

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Genel Kurul çalışmasını locadan bir süre takip etti.

Meclis Başkanvekili Önder'in "hoş geldiniz" diyerek takdim ettiği Köver, Başkan Kurtulmuş ile Genel Kurulu selamladı.

Kaynak: AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Sırrı Süreyya Önder Tbmm Genel Kurulu Meclis Başkanı Macaristan Politika Filistin Türkiye Dünya

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran Cumhuriyet Başsavcısı'na inceleme başlatıldı

Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran başsavcı için harekete geçildi

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine uyuşturucu operasyonu

Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? (İSMAİLAĞA) Abdullah Ustaosmanoğlu hasta mıydı, hastalığı neydi? Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı? Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne? Fatmanur Elibol kimdir? Burdur'da kaybolan Fatmanur Elibol kaç yaşında, nereli? Galatasaray Roma maçı CANLI izle! (KADIN FUTBOL) Galatasaray Roma kadın futbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fatmanur Elibol bulundu mu? Fatmanur Elibol öldü mü, yaşıyor mu, kaç gündür kayıp? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 17 Ekim Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Perşembe hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.