TBMM Genel Kurulu, Gündem Dışı Tartışmalara Ev Sahipliği Yaptı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan "sosyal medyadaki asılsız haberler", EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan "Türkiye'deki grevler ile 20 Ekim'deki Türk-İş mitingi", HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir " Filistin'de devam edene soykırım" hakkında konuşma yaptı.

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Genel Kurul çalışmasını locadan bir süre takip etti.

Meclis Başkanvekili Önder'in "hoş geldiniz" diyerek takdim ettiği Köver, Başkan Kurtulmuş ile Genel Kurulu selamladı.