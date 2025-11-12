Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin, "Enkaz bölgesindeki çalışmalar Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla eş güdüm içinde sürdürülmekte, kaza nedeni titizlikle araştırılmaktadır. Devletimiz şehit ailelerimizin daima yanındadır. Kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kaya, TBMM olarak, askerlerin aziz hatırası karşısında saygılı bir üslupla üzüntülerini paylaşmaları gerektiğini belirterek, "C130 askeri kargo uçağının düşme görüntüleri belli şüpheleri beraberinde getiriyor. Vardır, değildir ama Türkiye Cumhuriyeti, bu hususun kararlılıkla üstüne giderek özellikle teknik olarak gerekli çalışmaları yapıp, bunu da kamuoyu ve Meclisimizle paylaşması en büyük temenni ve beklentimizdir." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 20 kahraman askerin görevi başında vatan hizmetinde şehadet mertebesine ulaştığını söyledi.

Çömez, 20 yiğidin sadece birer asker olmadığını belirterek, "Bu aziz vatan toprağında, bayrağımızın gölgesinde yetişen büyüyen evlatlardı. Yüreğinde özgürlük ateşi, vatan sevdası, bayrak tutkusu olan ve bu ülke için gözünü kırpmadan ölüme koşan kahramanlardı." ifadelerini kullandı

Şehit askerlerin isimlerini okuyan Çömez, "Her birinin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Onların her biri birer Mehmetçik, yani küçük Muhammed'di." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şehit düşen askerler nedeniyle üzüntülerinin çok derin olduğunu belirterek, şehitlerin emanetine sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Akçay, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz vatanımızın savunması, bölünmez bütünlüğü ve kardeş ülkelerle yürüttüğümüz stratejik dayanışmanın sembolleridir. Milletimiz kahramanlarına minnettardır. Bu acı ve vahim hadisenin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, her ihtimalin dikkatle, titizlikle araştırılacağı açıktır. Beklentimiz bu yöndedir. Resmi açıklamalar kamuoyuna sunulmadan ve uçağın düşmesine sebep olan asıl etkenler aydınlatılmadan yapılan her değerlendirme spekülasyon olarak kalacaktır. Bu süreçte dile getirilen beyanlar asılsızdır. Kendini bilirkişi gibi lanse eden bazı sorumsuz kişilerin milletimizin zihnini bulandırmaya, maksatlı dedikodular yaymaya ve toplumsal atmosferi zehirlemeye yönelik tutumları vahim bir yanlıştır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, hayatını kaybeden askeri personele Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Koçyiğit, her can kaybının ülkenin ortak acısı olduğunu dile getirerek, "Bu elim kazada yitirdiğimiz her canın acısını derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. DEM Parti grubu olarak ailelerin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bir daha bu elim kazaların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması ve bu tür kazaların tüm boyutlarıyla araştırılması gerekmektedir. Bu, bütün kurumların ortak sorumluluğudur." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şehit düşen askerlerin kendilerini derin bir yasa boğduğunu belirterek, yaşanan olayın çok büyük bir acı olduğunu söyledi.

Başarır, bir daha böyle hadiselerin gerçekleşmemesi adına tüm tedbirleri almaları gerektiğini ifade ederek, "Olayı enine boyuna araştırmalıyız. Dedikodulara yer vermeyecek şekilde bunu toplumla paylaşmalıyız. Çünkü 20 tane evladımızı şehit verdik. Kazanın sebebi, nasıl gerçekleştiğini herkes bekliyor. Onların evlatlarına, ailelerine karşı sorumluluğumuz var. Bizler de Meclis olarak bu olayı takip edeceğiz." dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kazada şehit düşen askerlerin isimlerini okudu.

Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar dileyen Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:

"Enkaz bölgesindeki çalışmalar Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla eş güdüm içinde sürdürülmekte, kaza nedeni titizlikle araştırılmaktadır. Devletimiz şehit ailelerimizin daima yanındadır. Kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Ak Parti'nin Genel Kurul'da kabul edilen önerisiyle bugün Genel Kurul'da sadece Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) boşalan iki üyelik için seçim yapılacak.