TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay ve komisyon üyeleri Ürdün'de

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyarette, "Bölgesel fırsatlar Hicaz demiryolunu canlandırmayı zorunlu kılıyor" dedi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ile beraberindeki Dışişleri Komisyonu Üyeleri, Ürdün Parlamentosu'nun resmi daveti üzerine parlamentolar arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla Ürdün'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinde, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akca Cupolo ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun yer aldı. TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Kraliçe Aliye Havalimanında Ürdün Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Haitham Al Zayadeen tarafından karşılandı. Burada heyetle kısa bir sohbet edildi.

Amman Büyükelçiliğindeki davette heyete bilgilendirme yapıldı

Komisyon, Ürdün ziyaretinde ilk olarak Amman Büyükelçiliğinin verdiği davete katıldı. Komisyon, Büyükelçi Yakup Caymazoğlu ve büyükelçilik personeli tarafından yapılan sunumları ve değerlendirmeleri dinledi.

"Ürdün ve Türkiye'nin liderler ve bakanlıklar nezdindeki iş birliklerine katkı sunmak istiyoruz"

Ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu olarak kapsamlı bir ziyaret için Ürdün'de bulunduklarını, parlamento nezdinde ciddi görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi. Dışişleri Komisyonu olarak bölgesel konuları parlamenter diplomasi doğrultusunda değerlendirmek ve ilişkileri geliştirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Oktay, Ürdün ve Türkiye'nin liderler ve ilgili bakanlıklar nezdinde çok yönlü iş birliklerinin sürdüğünü hatırlattı.

Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu olarak parlamenter diplomasi boyutunda bu iş birliklerine katkı sunmak için Ürdün'de olduklarını belirtti.

"Bölgesel fırsatlar Hicaz demiryolunu canlandırmayı zorunlu kılıyor"

Oktay, "Hicaz demiryolu yalnız Türkiye'ye değil, aynı zamanda Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan'a da Osmanlı'dan kalan bir miras. Tekrardan o yolun canlandırılması ile ilgili zaten bakanlıklar nezdinde yürütülen görüşmelere biz, parlamento boyutunda da nasıl katkı vereceğimizle ilgili görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bugün yeniden canlandırmaya çalıştığımız, Osmanlı döneminde geliştirilen bir proje; şu andaki bölgesel fırsatlar bunu canlandırmayı neredeyse zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı. Oktay, "Hicaz demiryolu projesinin, ABD-İsrail'in İran ile savaşından bağımsız olarak bir an önce bitmesi gerekiyor, projelendirme konusu hızlı bir şekilde şu anda gündemde ve üzerinde çalışılıyor. Alternatif güzergahların anlamı hem bölgede hem de küresel boyutta çok daha net anlaşılmış durumda. Savaşın sonunu beklemeye gerek yok. Bunun için hiç zaman kaybetmeden projenin tamamlanması ve uygulamaya girmemiz gerekir" dedi. - AMMAN

