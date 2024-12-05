TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, TDT üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Halihazırda üye ülkelerin dışişleri komisyonları çok yoğun şekilde uluslararası görüşmelerini, uluslararası toplantılarda, farklı platformlarda sürdürüyor. Birlikte yapmak istediğimiz öncelikli konuları bu çalışmaların içerisine aldığımızda farklı bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Oktay, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ve gözlemci üye ülkelerin büyükelçileri ve Türkiye'deki temsilcileri ile Meclis'te kahvaltıda bir araya geldi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, TDT üye ve gözlemci üye ülkelerinin Dışişleri komisyonları olarak düzenli şekilde bir araya gelme kararı aldıklarını, bu kapsamda ilk toplantıyı Azerbaycan'da yaptıklarını söyledi.

Azerbaycan'daki toplantıda, ikinci toplantının Türkiye'de yapılmasına yönelik bir karar aldıklarını anlatan Oktay, bu toplantıların çalışma usul ve esaslarının belirlenmesiyle ilgili yapılan ön çalışma üzerinde bugün istişare yapmak istediklerini söyledi. Oktay, bu çalışmanın nihai hale getirilmesinin ardından bir sonraki Dışişleri komisyonları toplantısının Türkiye'de gerçekleşeceğini dile getirdi.

TDT bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili parlamentolar nezdindeki onay sürecinin hızlandırılmasının yakın takibi konusunda karar aldıklarını belirten Oktay, bu toplantıda, bu konuda ülkelerin ne durumda olduğunu görüşmek istediklerini kaydetti.

TDT üye ülkelerinin tamamını ilgilendiren ortak konularda veya ikili boyutta ülkeleri ilgilendiren konularda istişarede de bulunmak istediklerini söyleyen Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonunda bu görüş, öneri ve talepleri değerlendirmek ve uluslararası görüşmelerde de gereken konuları gündeme almak istediklerini anlattı.

"Ana amaç; Türk Devletleri Teşkilatını ilgilendiren konuları önceliklendirmek"

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, ana amaçlarının TDT'yi ilgilendiren konuları önceliklendirmek olduğunu vurgulayarak, "Gerek siyasi ilişkiler gerek bölgedeki gelişmeler gerekse ekonomik, ticari konular dahil yürütmeye de katkı verebileceğimiz tüm konuları ilgilendiren birinci boyutta işbirliğini güçlü şekilde derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda devlet başkanları ve ilgili bakanlar nezdinde çok sıkı bir işbirliği olduğunu dile getiren Oktay, "Parlamenter diplomasiyi burada etkin kılmak istiyoruz. Halihazırda üye ülkelerin dışişleri komisyonları çok yoğun şekilde uluslararası görüşmelerini, uluslararası toplantılarda, farklı platformlarda sürdürüyor. Birlikte yapmak istediğimiz öncelikli konuları bu çalışmaların içerisine aldığımızda farklı bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Oktay, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri olarak uluslararası platformlarda daha etkin olabileceğimizi, aynı zamanda ikili ilişkilerde daha fazla katkı sunabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

"Neler yapılacağıyla ilgili de takibini sürdürecek bir yapı oluşturma arzusundayız"

Hem parlamentolar hem üye ülkelerin hükümetleri hem sivil toplum örgütleri hem özel sektör nezdinde ilişkilerin geliştirilmesi için parlamentolara düşen çok daha büyük görevler olduğuna işaret eden Oktay, "Bizler milletin de temsilcisi olarak gerek sivil toplum örgütleriyle gerek hükümetlerimizle, iş dünyası da dahil toplumun her kesimiyle çok daha yakın işbirliği içinde olmak zorundayız. Bunu çalışmalarımızın etkinliği açısından önceliklendirmek, çalışmalarımıza dahil etmek arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ortak takip etmemiz gereken, birlikte olmamızdan sinerji oluşacağını düşündüğümüz konular, gerek devlet başkanlarımız gerekse ilgili bakanlıklarımız nezdinde hemfikir olunan kararlarla alakalı yürütülecek projelerle ilgili uluslararası platformlarda daha fazla farkındalık oluşturmak, uluslararası alandaki kamuoyunu daha güçlü şekilde arkamıza alabilmekle ilgili birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. O konuların neler olduğuyla ilgili Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Komisyonları yıllık toplantılarımızda bunları belirliyor olacağız. Onunla ilgili hangi üye ülkemizin, gözlemci üye ülkemizin ne yaptığı değil, ne yapabileceğiyle ilgili de takibini sürdüreceğimiz bir yapı oluşturma arzusundayız. Bu yapı halihazırda başlamış durumda. Bugün bunu ete kemiğe büründürelim arzusundayız."

Her bir üye ülkenin farklı kurumlarda adaylık süreçlerine işaret eden Oktay, "Kimlerin nerede desteklenebileceğiyle ilgili yapılacak istişareler ve verilen kararlar üzerine Dışişleri Komisyonları olarak gittiğimiz her platformda bunu daha güçlü şekilde dile getirme konusunda kendi gündemimize alıyor olacağız." dedi.

Toplantıya, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da katıldı.