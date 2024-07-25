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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını eleştirdi

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına yönelik "Soykırım sorumlusu olarak yargılanan Netanyahu'nun dün ABD Kongresinde onur konuğu olarak ağırlanması ve coşkuyla ayakta alkışlanması...

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına yönelik "Soykırım sorumlusu olarak yargılanan Netanyahu'nun dün ABD Kongresinde onur konuğu olarak ağırlanması ve coşkuyla ayakta alkışlanması insanlık adına bir utanç tablosu olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın milletvekillerini bilgilendirmesi amacıyla toplandı.

Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada komisyon faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Komisyonun, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerinin teşkilatlandırılması, idaresi ve dış ilişkilerle ilgili kanun tekliflerini görüştüğünü belirten Oktay, Dışişleri Komisyonunun halihazırda en çok kanun teklifi havale edilen ihtisas komisyonu olduğuna işaret etti. Oktay, "Komisyonumuzda henüz çalışmalarımızın birinci yılı dolmadan uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair toplam 125 kanun teklifini görüşüp kabul ettik. Bunlardan 49'u Genel Kurulda onaylanarak kanunlaştı. Halihazırda 34 anlaşmaya ilişkin teklif komisyonumuzun gündeminde; 76 anlaşmaya ilişkin teklif ise Genel Kurul gündeminde bulunmaktadır." diye konuştu.

Fuat Oktay, Komisyonun yasama çalışmalarına ilave olarak etkisi ve önemi giderek artan parlamenter diplomasi alanında da çalışmalar sürdürdüklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede yurt dışında ve yurt içinde yabancı muhataplarımızla görüşmelerimizde, ülkemizin ikili ve çok taraflı konulardaki tezlerini ve görüşlerini ilk elden aktarmaktayız. Bu çalışmalarımızın tamamını, ülkemizin ve milletimizin dış politika alanındaki çıkarlarının savunulmasında, devletimizin ve hükümetimizin yine yürüttüğü çalışmaları destekleyecek, katkı verecek şekilde yürütmekteyiz. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili diğer kurumlarımızla çok yakın istişare içerisinde hareket etmekteyiz."

Oktay, komisyonun yürüttüğü çalışmalara sağladığı destek için Bakan Fidan'a ve Dışişleri Bakanlığı personeline teşekkür etti.

"Tarihe kara bir leke olarak geçmiştir"

Komisyon Başkanı Oktay, küresel, bölgesel ve Türkiye'nin etrafında yaşanan krizlerin önemli bir kısmının derinleşerek devam ettiğini söyledi.

Netanyahu'nun ABD Kongresinde ağırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Soykırım sorumlusu olarak yargılanan Netanyahu'nun dün ABD Kongresinde onur konuğu olarak ağırlanması ve coşkuyla ayakta alkışlanması insanlık adına bir utanç tablosu olarak tarihe geçmiştir. Gazze'de çoğunluğu çocuk, yaşlı ve hastalar olmak üzere 40 bin sivilin katilinden, on binlerce insanın en temel ihtiyaçlarından, gıdadan ve tedaviden yoksun kalmasından sorumlu olan Netanyahu'nun onur konuğu olarak davet edildiği ABD Kongresinde, sivillere yönelik katliamlarını inkar ederek, başkenti Kudüs'ün tamamı olan 'büyük İsrail' hedefini açıkça beyan ederek, bütün BM kararlarını ve bölge ülkelerinin güvenlik ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan; ifade özgürlüğünü kullanarak insanlık haklarını savunan sivil toplum örgütlerini, üniversiteleri, öğrencileri, akademisyenleri ve hatta görevlerini yerine getiren Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerini açıkça tehdit eden konuşması, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Ancak asıl vahim olan yalanlar, tehditler, iftiralarla dolu bu konuşmanın ABD Kongresinde ayakta coşkuyla alkışlanmasıdır. Netanyahu'ya bu şekilde destek verenler İsrail'in bugüne kadar işlediği ve bundan sonra işleyeceği katliamların ve suçların sorumluluğuna da ortak olmuştur."

Oktay, başta Filistin-İsrail ihtilafı gelmek üzere bölgede yaşanan krizlerin yarattığı etkiler; Türkiye'nin AB, ABD, Rusya, Çin, Türk dünyası ve İslam coğrafyasıyla olan ilişkileri; Afrika, Asya, Güney Amerika ile gelişen ilişkileri; BM reformu gibi hassas konulardaki duruşu; izlediği 360 dereceyi kapsayan ilkeli, kararlı ve insan odaklı politikaları ve bu politikaların geliştirilmesi ve desteklenmesi için parlamenter diplomasinin sunduğu fırsatların ve kanalların daha etkin kullanılması için Dışişleri Bakanlığının değerlendirme ve yaklaşımlarının kendileri için son derece değerli olduğunu söyledi.

TBMM ve Dışişleri Komisyonunun dış politika çalışmalarının etkinliğinin, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla verimli ve sürekli bir eş güdüm içerisinde çalışılmasıyla sağlanabileceğini vurgulayan Oktay, "Sayın Bakan'ımızın bugün Komisyonumuzu ziyaretinin bu eş güdümün güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Bakan Fidan'ın bilgilendirmesi için kapalı oturuma geçildi

Komisyona sunulan bir önergeyi okuyan Oktay, Bakan Fidan ile detaylı olarak tüm konuların görüşülebilmesi için komisyonun kapalı oturum gerçekleştirmesinin önerildiğini anlattı.

Önergenin oylanarak kabul edilmesinin ardından Oktay, basın mensuplarını ve komisyon üyesi olmayan milletvekillerini dışarıya davet etti.

Bunun üzerine DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM'de grubu bulunmayan partilerin komisyonlarda üyesi olmadığını belirterek, toplantıya katılmak istediğini söyledi.

Komisyon Başkanı Oktay, İçtüzük gereğince kapalı oturumlara komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin katılamayacağını, aksinin gerçekleşmesi için İçtüzüğün ilgili maddesinin değiştirilmesi gerektiğini bildirdi ve İçtüzük'ün ilgili maddesini okudu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da karara itiraz etti.

Komisyon üyesi olmayan muhalefet milletvekillerinin itirazlarının sürdürmesi üzerine Oktay, birleşime ara verdi.

Toplantıya katılamayan milletvekilleri, komisyon çıkışında basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, duruma tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, komisyonu kapalı oturumda bilgilendiriyor.

Kaynak: AA / Politika

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