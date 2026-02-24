TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Bakü'de Türk şehitliğini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk şehitliğini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Oktay, "Sabah yine Dışişleri Bakanı Ceyhun beyle bir görüşmemiz oldu. Ceyhun Bayramov'la üçlü olarak görüştük. Hemen hemen tüm bölgesel konulara, ikili ilişkilere ve bölgesel konulara değinme fırsatımız oldu. Değerlendirme fırsatımız oldu. Hem Türkiye- Azerbaycan, Türkiye-Gürcistan, Azerbaycan-Gürcistan ve üçlü ilişkiler boyutunda. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri konusunda çok detaylı ve uzun değerlendirme yaptılar" dedi.

Yapılan bütün çalışmaların ve barış görüşmelerinin son derece pozitif gittiğini birinci ağızdan öğrenme fırsatı bulduklarını belirten Fuat Oktay, "Son derece mutlu olduk. Onun ötesinde birçok yeni proje ve mevcut devam eden projeler; gerek Türkiye-Azerbaycan ve gerekse Türkiye-Bakü-Tiflis ve Türkiye arasında yine gerek Kars-Bakü-Tiflis-Kars olsun. veya Bakü-Tiflis-Ceyhan olsun veya diğer projeler boyutunda da güzel gelişmeler olduğunu, yine çalışmaların devam ettiğini öğrendik. Ama bir şey daha var tabii. Azerbaycan'ın bugün dünyadaki petrol boru hatları üzerinden petrol ve gaz ihracatında taşınmasında dünyada ilk sırada olduğunu öğrenmiş olmaktan bir kez daha duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

Bulundukları toprakların hem doğal kaynaklarıyla hem de beşeri sermayesiyle son derece güçlü kaynakları olduğunu belirten Oktay, "Dolayısıyla bunun bize getirdiği bir sorumluluk da var tabii. Bu sorumluluk da hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'yi hem de bütün bu anlamda Türk dünyasını daha ileriye taşımak. Ama bugünkü amacımız çerçevesinde bölgenin kalkınması ve bölgenin gelişmesiyle ve bölgenin barış ve güvenliğinin tesisi ve daha da ileriye götürülmesiyle ilgili çalışmalar. Özellikle Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında ilişkilerin de son derece sağlam olduğunu ve geleceğe dönük de daha ciddi potansiyellerimiz olduğunu bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı