TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Antalya Diplomasi Forumu'nun önemini anlattı Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını belirterek, dünyada diplomasinin unutulduğu, karşılıklı güvenin ve iletişimin yok olduğu bir ortamda Antalya Diplomasi Forumu'nu (ADF) gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oktay, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nu AA muhabirine değerlendirdi.

ADF'nin önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Oktay, "Öyle bir dönemdeyiz ki dünyada diplomasinin unutulduğu, karşılıklı güvenin, iletişimin yok olduğu, gücün hakim olduğu ve güçlünün sözünün geçtiği, uluslararası hukuk denen hiçbir şeyin kalmadığı, insan hakları denen hiçbir konunun bugün olmadığı bir ortamda Antalya Diplomasi Forumu'nu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Oktay, dünyanın sistem krizine girdiği bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıldır "Dünya beşten büyüktür" diye haykırdığını dile getirerek, artık bu sistemin adaletsiz olduğunu herkesin gördüğünü söyledi.

Adaleti bulunmayan bir sistemin, uluslararası camiaya ve bütün dünyaya adalet, huzur ve barış getirmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla burada bir kez daha teyit edilmiş olması, tekrardan diplomasinin hakim kılınmaya çalışılması önemli. Bu anlamda zaten görüyorsunuz, forum, 150 ülkeden 20'nin üzerinde devlet başkanının, hükümet başkanlarının, bakanların, 70'in üzerinde uluslararası kuruluşun temsilcilerinin katıldığı bir platform. Aynı zamanda Türkiye'nin geldiği konumu da ifade ediyor. İstanbul'da Parlamentolar Arası Birlik toplantısındaydık. Orası da yine uluslararası, ülkelerin meclis başkanlarının ve 2 binin üzerinde katılımın olduğu seviyedeydi. Hem İstanbul'da hem Antalya'da muhteşem organizasyonlar..."

"Türkiye, diplomasinin merkezi"

Oktay, ADF dışında NATO Liderler Zirvesi, BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) toplantılarının da Türkiye'de yapılacağını, Türkiye'nin diplomasinin merkezi olduğunu vurguladı.

Forumun önemine işaret eden Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçek anlamda diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor. Tekrardan barışın, refahın, kalkınmanın konuşulduğu ve tekrardan diplomasinin hakim olduğu ama özellikle de mevcut sistemin çöktüğü, yeni sistemin sadece güçlüyü değil dünyadaki her türlü bölgesel, etnik ve inanç boyutunda tüm kesimleri yansıtacağı, daha adil bir sistemin kurulacağı, yeni prensiplerin tartışılacağı bir ortam olsun. Buradan belirsizliklerin hakim olduğu bir yerden artık geleceğin inşasına dönük, daha güzel, daha aydınlık fikirler çıksın istiyoruz ve forumda buna şahit olduk."