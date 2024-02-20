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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Arbereshe Kryeziu Hyseni ve heyetiyle görüştü

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Arbereshe Kryeziu Hyseni ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Oktay, Kosova heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Arbereshe Kryeziu Hyseni ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Oktay, komisyon salonunda gerçekleşen görüşmede, Kosova heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kosova ziyaretleri sırasında çeşitli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Oktay, Türkiye'de de bu görüşmelerin devamını gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye-Kosova ilişkilerini daha ileri götürmek için bir arada bulunduklarını vurgulayan Oktay, Kosova'nın NATO ve AB ile ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Arbereshe Kryeziu Hyseni de sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, iki ülkenin çok boyutlu ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımak için TBMM'de bulunduklarını dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin çok boyutlu olduğuna işaret eden Hyseni, Kosova'nın zor zamanlarında yanında olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Politika

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