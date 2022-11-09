TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kılıç: 'Almanya'nın vize konusundaki açıklamaları kabul edilir değil'

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'dan vize bekleyen 700 bini aşkın müracaatın olduğunu belirterek, "Kişileri işten çıkardık, başvuruları yapamıyoruz geç kalıyoruz bir açıklamadır. Fakat kabul edilir bir açıklama değildir" dedi.

Almanya'nın Hessen eyaletinde yer alan Frankfurt kentine gelen TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, çeşitli temaslarda bulundu. Kılıç, Hessen Eyaleti Avrupa İşleri Bakanlığı Müsteşarı Uwe Becker ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kılıç, "Türkiye ve Almanya arasındaki ikili siyasi ilişkiler ve Avrupa Birliği konularında istişarelerde bulunduk" dedi.

Becker ile görüşmesinin ardından Kılıç, Hessen Eyalet Meclisi'ndeki Türkiye kökenli milletvekilleri Turgut Yüksel, İsmail Tipi ve Yankı Pürsün ile görüştü. Kılıç görüşmede, Almanya'daki Türk toplumu ve Türkiye-Almanya ilişkileri hakkında fikir alış verişinde bulunduklarını aktardı.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kılıç, vize krizine dair açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin (AB) özellikle Schengen vizeleriyle ilgili ileri sürdüğü sıkıntılara değinen Kılıç, Covid-19 dönemi ve işten çıkarmaların olduğu doğal bir süreç yaşandığını bunu da anlayışla karşıladıklarını belirtti. Kılıç, "Sadece Almanya'ya gelmek için 700 bin ile 800 bin arasında bir başvuru var. Bunları eritmeye çalışıyorlar. Yetişemediklerini bir takım eksikliklerini olduğunu kendileri de itiraf ediyorlar. Bunu söylemek ve itiraf etmek yetmez. Bu sorunu çözmek lazım. Almanya'ya gelip iş yapmak isteyen birçok insanın veya farklı alanlarda eğitim, sanat, tıp alanında gelmek isteyenler karşılıklı ziyaretler gerçekleşemiyor" dedi.

Bu vize sorununun temelinde Covid-19 salgını olduğunu belirten Kılıç, "Açıkçası ortaya konan görüşleri anlamakla beraber bu sorunu aşmak için de bir iradenin olması lazım. Bu iradeyi de ortaya koyması gereken de Almanya hükümeti ve Almanya Dışişleri Bakanlığıdır. Kişileri işten çıkardık, başvuruları yapamıyoruz geç kalıyoruz bir açıklamadır. Fakat kabul edilir bir açıklama değildir" dedi.

"Frankfurt Havalimanı resmen felç oldu"

Aynı durumun havaalanlarında da yaşadığına dikkat çeken Kılıç, "Adapte olamadıkları değişimlerden dolayı birçok uçak seferini iptal etmek zorunda kaldılar. Avrupa'nın en büyük havaalanlarında biri olan Frankfurt Havalimanı resmen felç oldu. Aynı dönemde İstanbul Havaalanında herhangi bir sorun olmadı ve Türk Hava Yolları (THY) üretici firmalardan sipariş ettiği uçakları alamayınca başka uçak şirketlerinin uçaklarını kiralayarak yolcularına hizmet verdi" dedi.

Kılıç, Schengen vizesi konusunda gerek Avrupa Birliği Komisyonunda gerekse ziyaret ettikleri ülke temsilcilerine yaşanılan sorunları aktardıklarını ve bir an önce çözüm bulmalarını istediklerini belirtti. Kılıç, yarın ise Frankfurt Başkonsolosluğunda 10 Kasım Atatürk'ü Anma merasimine katılacak. - FRANKFURT