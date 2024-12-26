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TBMM'den bir heyet, 30 Aralık'ta Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edecek

TBMM'den bir heyet, 30 Aralık'ta Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edecek
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Komisyon üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin, 30 Aralık'ta Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edeceğini bildirdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Komisyon üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin, 30 Aralık'ta Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edeceğini bildirdi.

Alkayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Sednaya Hapishanesi'nden yansıyan görüntülere işaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun insan hakkı ihlallerini yerinde inceleme yetkisinin olduğunu anlatan Alkayış, bu kapsamda TBMM Başkanlığına, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde bulunan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunun Suriye'de son zamanlarda yaşanan gelişmeler çerçevesinde Sednaya Cezaevi'nde yerinde incelemede bulunmak üzere Komisyon üyelerinden oluşan bir heyetin görevlendirilmesi için 12 Aralık'ta başvuru yaptığını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'a teşekkür eden Alkayış, Yanık'ın bu konuya ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Baas rejiminin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Hapishanesi'nin, insanları yok etme ve sindirme merkezi olarak kullanıldığını belirten Alkayış, "Süreç geçiyor ve deliller kayboluyor. Bizim bu delilleri görmemiz, ayıklamamız, arşivlememiz gerekiyor ki bunun hakkını, hukukunu koruyabilelim." dedi.

"Heyette 20 civarında milletvekili olacağını tahmin ediyorum"

AK Parti'li Alkayış, bu hapishanede ne kadar insanın, hangi gerekçelerle tutulduğunun ve nasıl bir muameleye maruz kaldıklarının kayıt altına alınması gerektiğini ifade etti.

TBMM'nin bunu takip etmesi gerektiğini vurgulayan Alkayış, şunları kaydetti:

"Ayın 12'sinde dilekçe vermiştim; şimdi program netleşti. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuz, 30 Aralık Pazartesi günü Sednaya Hapishanesi'ni incelemek için Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Komisyon Başkanımızla görüştüm; sadece bizim Komisyon üyelerimiz değil, aynı zamanda diğer komisyon başkanlarımızı da davet edeceğiz. Böylelikle Türkiye olarak burada insan hak ve hukukunun nasıl çiğnendiğini bütün dünyaya en net şekilde göstermek istiyoruz. Her kim olursa olsun, hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun, onuru çiğnenen bu insanların hakkını almak için bir sürecin başlamasına vesile olacağız."

Bu ziyaretin planlamasını Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığını anlatan Alkayış, "Ziyaretin ne kadar süreceği Meclis Başkanlığımızın organizasyonuyla kararlaştırılacak. Bir gün gibi görünüyor. Bu, oradaki sürece bağlı." diye konuştu.

Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edecek TBMM heyetinde bütün siyasi partilerin temsilcilerinin olacağını bildiren Alkayış, "Bu konuya çok büyük bir hassasiyet var. Ben, bütün siyasi parti gruplarının temsilci vereceğine eminim. Heyette 20 civarında milletvekili olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Türkiye'nin, Suriye'nin terörden temizlenmesini ve toprak bütünlüğünün korunmasını, Suriye'yi Suriyelilerin yönetmesini istediğini ifade eden Alkayış, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; Batı'nın sadece çıkarlar ve menfaatler üzerine kurduğu politikanın, devlet düzeninin dışında; haktan, hukuktan, adaletten yana bir politikanın da olabileceğini ve bunun muvaffak olabileceğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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