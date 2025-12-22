TBMM'de 'rapor' toplantısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti.

Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Siyasi partilerin, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırladıkları raporları ortaklaştırmak için görüş alışverişinde bulunacağı görüşme öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, "Müşterek bir rapor hazırlayacağız ve Meclis'e sunacağız. Çerçeve bir metin olacak. Bütün partilerin katkısının olacağı bir ortaklaşma ile rapor çıkarsa çok daha iyi olur. Ancak bu şu demek değil tabii; birbirine tam uyumlu olması düşünülemez. Siyasi partiler ayrı ayrı fikirlerini yansıtmaya çalışacaktır. Raporlarımızın zaten bu raporun ekinde sunulacak. Önemli olan müşterek noktalarımızın tespiti ve bunun da Meclis'e sunulması, milletvekillerinin takdirine sunulmasıdır" ifadelerini kullandı.

'YILBAŞINA KADAR RAPOR HAZIRLANIR'

'Terörsüz Türkiye' hedefi ile yola çıkıldığını hatırlatan Yıldız, "Bunun sonucunun alınması için de MHP olarak hazırladığımız raporda; Türk Devletinin kırmızı çizgilerinin ve kuruluş felsefesinin dışında olması zaten düşünülemezdi. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ve yine Anayasa'nın 42 ile 66'ncı maddelerini biz tartışmaların dışında bırakmayı düşünüyoruz. Bunlar devletin temel direkleridir. Bunlar tartışılmaz, tartışmaya açarlarsa tarafımızdan nezaketen dinlerin ama itibar görmez. Çünkü burada yapılan şey devleti yeniden yapılandırmak değil, terörün sonlandırılması için birlikte mesai harcamaktır. Bu toplantının fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Yılbaşına kadar bir rapor hazırlanır; ama Meclis'e sunulması, milletvekillerinin bunu değerlendirmesi, kanun teklifi şekline getirilmesi ocak ayı içerisinde olur" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise çalışmalara başlayacaklarını ve ayrıntıların konuşulmaya başlanacağını ifade etti. Toplantı, basına kapalı sürüyor.