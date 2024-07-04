TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan "ihale, rant ve yolsuzluk" tartışması tansiyonu tavan yaptırdı. AK Partili Osman Gökçek'in "Mersin'de belediyeler üzerinden kişisel rant sağladınız" iddiasına sinirlenen CHP'li Veli Ağbaba "Kim kamu malından yediyse namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Gel mal varlıklarını araştıralım. Allah aşkına sen ne iş yapıyorsun? Şimdiye kadar ne iş yaptın sen? Senin babanı yanında oturan kişiler, AK Partililer görevden aldı. Niye? Hırsız mıydı, FETÖ'cü müydü?" dedi.
"sen trolün cana bürünmüş halisin. Sen de utanma yok, arlanma yok, hiçbir şey yok sende. Kimin Mezitli'de 1 metrekare arsası varsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Kim iftira atıyorsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Gel mal varlıklarını araştıralım. Allah aşkına sen ne iş yapıyorsun? Şimdiye kadar ne iş yaptın sen? Senin babanı yanında oturan kişiler, AK Partililer görevden aldı. Niye? Hırsız mıydı, FETÖ'cü müydü? Senin babanın altından zırhlı araçları Mansur Yavaş zorla aldı. Sen bir iş yapmadan zenginleşmiş bir adamsın, sen iftiradan başka bir şey bilmeyen, haysiyetten ardan, namustan yoksun bir adamsın" dedi.