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TBMM'de olduğunu unutmuşa benziyor! DEM Partili Sakık, ne kadar küfür varsa hepsini saydı

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2023 yılında TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın mikrofon kapalı zannederek kullandığı "P…ler" ifadesi kameralara yansımıştı. Sakık, TBMM'de, DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a yumruk atılmasına değinerek parlamentoda çifte standart olduğunu ifade etti ve Adan'ı hatırlatarak "Bize 'P...ler, O....çocukları' ifadelerini kullanmıştınız" dedi. Sakık'ın o küfürleri ortamı gerdi.

Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak yaptığı konuşma sırasında geçmiş bir olayı hatırlatarak ettiği küfürler ortamın gerilmesine neden oldu. Sakık'ın kullandığı o ifadeler kameralara yansıdı.

2023 yılında TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın mikrofon kapalı zannederek kullandığı "P…ler" ifadesi kameralara yansımış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli ise, Sakık'ı kastederek, "TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür" sözleriyle Adan'a sahip çıkmıştı.

"PARLAMENTODA ÇİFTE STANDART VAR"

Hafızalarda yer eden "Küfür" tartışmasının ardından TBMM'de benzer bir gerginlik daha yaşandı. Bu defa ağzından küfür dökülen kişi ise DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık oldu. Kürsüde konuşma yapan Sakık, DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a yumruk atılmasına değinerek parlamentoda çifte standart olduğunu ifade etti.

SAKIK'IN AĞZINDAN ÇIKAN İFADELERLE ORTAM GERİLDİ

Sakık, "Burada daha önce şu başkanımızın oturduğu yerde bize ve grubumuza aynı kullandığı cümle şuydu; 'P....ler' dedi ama tutanaklara geçmedi. Çünkü bu memurlara bu talimatlar verilmiş ve tutanaklara geçmeyen bir 'P....ler' kelimesi.

Meclis Başkanı Bekir Bozdağ'ın Sakık'ı uyarması ve bu sözleri tekrar etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine ise Sakık, "Sonra sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş, çıkıp grubumuza 'O.....çocukları' dedi ifadelerini kullandı. Sakık'ın o sözlerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yeniden yükseldi. Bağrışmaların yaşandığı salonda Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi. O anlardan geriye meclis kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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