Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'da meydana gelen okul saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarından sonra araştırma komisyonu kurulması için görüşme yapıldı. Konuşmalardan sonra Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 22 üyeden oluşacak, görev süresi 3 ay olacak. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışına seyahat yapabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı