TBMM'de Milletvekili Yemin Töreninde Atatürk İçin Saygı Duruşu

TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem Milletvekillerinin Ant İçme Töreni sürüyor. Yemin sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem Milletvekillerinin Ant İçme Töreni sürüyor. Yemin sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM'de 28. Dönem başladı. Milletvekillerinin yemin töreni sürüyor. Yemin sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde, geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın milletvekilleri, ant içme sırası Ankara milletvekillerine gelmiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi geleneğe uyarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz ruhu için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum" dedi.

Daha sonra Genel Kurul salonunda saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saygı duruşunun ardından TBMM Genel Kurulu'ndan ayrıldı.