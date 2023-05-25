TBMM'de Kayıt İşlemleri Devam Ediyor

AKP Ankara Milletvekilleri Zehranur Aydemir ve Tuğrul Türkeş, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk kayıt işlemlerini bugün yaptırdı. Meclis'in en genç vekili olan AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir açıklamalarda bulundu.

AZİZ METİN TURAN

TBMM'de, 14 Mayıs'ta seçilen milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor. AKP Ankara Milletvekilleri Zehranur Aydemir ve Tuğrul Türkeş, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk kayıt işlemlerini bugün yaptırdı.

Meclis'in en genç vekili olan AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Aydemir, şunları söyledi:

"GENÇLERE VAAT ETTİĞİMİZ HER ÇALIŞMANIN HEM TAKİPÇİSİ HEM DE GERÇEKLEŞTİRİCİSİ OLMAK İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

"Çok teşekkür ederim ilginiz için, öncelikle 28'inci dönem bütün Milletvekillerimize hayırlı olmasını, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ben de 28'inci dönem en genç vekil olarak sorumluluğumun farkındayım, heyecanlıyım. İnşallah hem Ankara Milletvekili olmamın hem de TBMM'nin en genç vekili olmanın sorumluluğunu en güzel şekilde hakkıyla teslim etmek nasip olur. Ben de gençlerin Ankara'da en yoğun olarak bulunduğu bir bölgede, gençlerin sesi olarak Meclis'te var olacağıma, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye ve gençlere vaat ettiğimiz her çalışmanın hem takipçisi hem de gerçekleştiricisi olmak için var gücümle çalışacağım."

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ise şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti bir seçimi daha olgunlukla ve büyük bir katılımla idrak etti. Seçimlerden önce epey bir felaket tellallığı yapanlar vardı. Çok şükür huzur içinde geçti Türkiye'de seçim. Birinci tur tamamlandı. Bugün mazbatamızı teslim ettik. Bu pazar da hayırlısıyla Cumhurbaşkanlığının ikinci turunu yapacağız. Onda da yine katılımın büyük olacağını düşünüyoruz. Çünkü vatandaşlarımız çok ilgililer."

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da "Devletimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah hep birlikte vatanımız için çalışacağız" dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş kayıt işlemlerinin ardından şunları söyledi:

"Benim ikinci defa seçilişim. İlk dönemden seçildiğimizden daha güçlü, daha çok çalışarak Kütahya genelinde ülkemiz için ne yapabiliriz bunun mücadelesini vereceğiz. 28'inci Dönem Milletvekili arkadaşlarıma hepsine başarılar diliyorum."

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise, "Öncelikle bir onur büyük bir gurur, Gazi Meclis'imizin bir ferdi olmak bizim için büyük bir onur. Ordu'dan, Ordulu hemşerilerimizin haklarını, hukuklarını, görüşlerini, necip Türk milletinin görüşlerini inşallah Gazi Meclis'imizde ifade etme fırsatı bulacağız. Çok mutluyum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.