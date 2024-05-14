TBMM'de ilginç polemik! AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Biz saraydan talimat almıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda muhalefetin önergelerinin AK Partili milletvekilleri tarafından reddedilmesi tartışmalara neden oldu. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, AK Parti grubunun tutumuna tepki gösterirken, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'ndan ise yanıt gecikmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurul'da, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan

"BİR YANDAN VEKİLLİK YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ BİR YANDAN DA KENDİ İRADENİZ YOK"

DEM Parti Milletvekili Bozan, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun pişmanlık ifadelerine atıfta bulunarak, "AKP milletvekillerinin mevcut performanslarına baktıkça bir yıllık süre içerisinde pişman olmuşlar ki Genel Kurul çalışmalarına katılmıyorlar. Genel Kurul'da muhalefetin verdiği önergeleri dinleme gereği bile duymuyorlar. Bir yandan vekillik yapmaya çalışıyorsunuz bir yandan da kendi iradeniz yok." şeklinde konuştu.

"BUGÜNDEN SONRA ADINIZ 'REDGİLLER' OLMALI"

Bir seneden bu yana, 85 milyon yurttaşın yararına birçok konunun burada gündeme geldiğini söyleyen Bozan, "Bunların tamamına bazen 3 kişi bazen 5 kişi bazen 10 kişi dinleyerek ret oyu kullandınız. Sürekli ret oyu kullanmanızdan kaynaklı, bence AKP grubunun adının bugünden sonra 'redgiller' olması lazım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu

"SARAYDAN TALİMAT ALAN, ÖZGÜR İRADESİ SINIRLI VEKİLLER DEĞİLİZ"

DEM Partili Bozan'ın ifadelerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, "İradesini terör örgütlerine teslim edenler burada AK Parti Grubu'na irade üzerinden bir eleştiri getiremez. Biz saraydan talimat alan, özgür iradesi sınırlı vekiller değiliz." yanıtını verdi.