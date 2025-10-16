TBMM'de HSK Üye Seçimi İçin Alt Komisyon Kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için alt komisyon kuruldu.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Özbudun, 24 Kasım'da HSK'nın 1 üyesinin görev süresinin tamamlanacağına dikkat çekerek, "Bu nedenle, boşalacak bu üyelik için seçim sürecini başlatmamız icap ediyor. Bunun sonucu olarak, Resmi Gazete'de başvuru koşullarını içeren bir ilan yayımladı. Aynı ilan TBMM resmi internet sitesinde de aynı gün yayımlanmış oldu ve böylece başvuruları başkanlığımız kabul etmeye başladı. 10 Ekim 2025 günü mesai saati bitiminde müracaatların süresi tamamlanmış oldu ve aynı gün mesai saati bitiminde TBMM, tüm müracaatların detaylarını içeren dosyaları bizim başkanlığımıza iletmiş oldu. Biz de bu başvuruları değerlendirdik. Şu ana kadar toplam 31 başvuru yapılmıştır; bunlardan 7'si üniversite öğretim üyeleri tarafından yapılmıştır, 24'ü avukatlara aittir ve bu 31 kişilik isim listesi bilgilerinize sunulmuştur. Evvelce, Karma Komisyonumuzun yerleşik uygulamalarını dikkate aldığımızda ve yapılan başvuruların sayısını dikkate aldığımızda bir alt komisyonun kurulması uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Özbudun, ardından alt komisyon kurulması ile ilgili önergeyi okuttu. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi ve alt komisyon kuruldu. 5 kişiden oluşacak olan alt komisyon için AK Parti 3, CHP 1 ve DEM Parti 1 üye isim önerdi.