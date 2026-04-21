TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına değinerek, çocukları, onları şiddete sürükleyebilecek sosyal ve dijital etkilerden korumak gerektiğini söyledi.

Çocukları şiddetten koruyacak mekanizmaların önceden planlanıp, bunları eyleme dönüştürmenin gerekliliğine işaret eden Aydın, "Yaşananları basite indirgeyip yalnızca okul güvenliğiyle halledilebilecek bir durum gibi görmek yerine çok boyutlu ve paydaşlı bir mesele olarak ele alıp, bütüncül bir bakış açısıyla inceleyip, çözülmesi gereken kolektif bir sorun olarak algılamak ve kabul etmek gerekir." dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, okul saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Dijital bağımlılığın yaşanan şiddet olaylarının temelindeki en ağır sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Karslı, "Saatlerini ekranda tüketen, gerçek hayattan kopan, şiddeti oyun sayan, merhameti emojilere indirgeyen bir nesil tehlikesiyle karşı karşıyayız. Nitekim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun gerçekleştirdiği bir araştırmada, lise öğrencilerimizin yaklaşık yarısının sosyal medya bağımlılığı riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya konulmuştur. Aynı çalışmada, oyun bağımlılığını besleyen en güçlü unsurun ise yalnızlık olduğu tespit edilmiştir." diye konuştu.

"Özgürlük, yavrularımızı karanlık dijital odalardan çıkarıp hayatın aydınlığına kavuşturmaktır"

Karslı, bu tehlikeye karşı çocukları korumak adına sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini hazırladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düzenlemeyle, zihinleri henüz savunmasız olan 15 yaş altındaki çocuklarımız için bu yıkıcı platformlara kati kısıtlamaları hedefledik. 15 ila 18 yaş arasındaki gençlerimiz için onları zehirli içeriklerden korumak üzere belirli denetim mekanizmaları öngörüldü. Bugün dünyada da benzer hassasiyetler yükselmekte. Avustralya, Fransa, Birleşik Krallık, Danimarka ve pek çok ülke benzer sınırlamaları hayata geçirmiş ya da gündemine almıştır. Tek derdimiz bizim de bu kanunu bir an önce Gazi Meclisimizden geçirip yavrularımıza kalkan yapmaktır. Ne yazık ki bu süreçte özgürlüklere müdahale yaftasıyla çeşitli engellemelerle karşılaştık. Allah aşkına hangi özgürlük? Bir çocuğun algoritma tüccarlarının kölesi olma özgürlüğü mü? Siber zorbalığın pençesinde kıvranma, şiddeti ve nefreti oyun zannetmenin özgürlüğü mü olur? Ekran karşısında zehirleme özgürlüğü müdür bu? Özgürlük, bağımlılık zincirlerini kırabilmektir. Özgürlük, çocuğun zihnini algoritmalara teslim etmemektir. Özgürlük, yavrularımızı karanlık dijital odalardan çıkarıp hayatın aydınlığına kavuşturmaktır."

Kanun teklifine destek isteyen Karslı, "Gelin, siyasi kavgalarınızı, günübirlik menfaatlerinizi bu salonun kapısının dışında bırakalım. Bu işin iktidarı olmaz, muhalefeti ise hiç olmaz. Biz hep bu şekilde baktık, bakıyoruz ve bakmaya devam edeceğiz. Yeter ki evlatlarımızı koruyalım, çocuklarımızı o karanlık boşluğa düşmekten kurtaralım. Gelin bu tarihi sorumluluğu, bu mücadeleyi birlikte üstlenelim, bu yasayı hep birlikte geçirelim. Vakit, Gazi Meclisin iradesinin bu milletin çocuklarına siper olma vaktidir." ifadelerini kullandı.

"Ruhsatsız silah taşımanın cezası artırılmalı"

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, okul saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine de sabır diledi.

Türkiye'de bireysel silahlanma üzerine değerlendirmelerde bulunan Becan, "Türkiye'de son yıllarda bireysel silahlanmanın artmasıyla ateşli silahlarla işlenen suçlarda, can kayıplarında ve yaralanmalarda ciddi artış yaşanmaktadır. Ruhsatsız silah ediniminin yaygınlaşması, kolaylaşması ve denetimlerinin yetersizliği, tüm toplumun güvenliğini tehdit eder hal almıştır." diye konuştu.

Becan, ruhsatlı silahların kimlere verileceğinin çerçevesinin minimum seviyeye çekilmesini, sayısının sınırlandırılmasını ve ruhsatsız silah taşımanın cezasının artırılmasını da istedi.

Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, yanında getirdiği zili çalarak okul saldırılarına dikkati çekti.

Okul saldırıları sonrası acının büyük olduğunu ancak milletin geleceğinin korkuya teslim edilemeyeceğini söyleyen Hacıoğulları, "Hababam Sınıfı'ndaki Hafize Ana gibi sizi derse, korkularımızı yenmeye çağırıyorum. 'Korkma.' diyen Mehmet Akif'e, 'Korkmuyoruz.' diye cevap vermeye..." dedi.