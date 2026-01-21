Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oturumda gazetecilerin çalışma koşulları ve çocuklarda artan şiddet olayları üzerinde duruldu. İYİ Parti ve CHP milletvekilleri, basın meslek odası kurulması ve sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın sonrası alınması gereken tedbirler de değerlendirildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İyi Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'de basın ve yayın sektöründe çalışan sayısının 100 bine yaklaştığını, bunların yalnızca 20 bine yakınının basın kartı sahibi olduğunu söyledi.

Ülkede on binlerce gazetecinin güvencesiz koşullarda çalıştığını söyleyen Akalın, yerel basında çalışan gazetecilerin büyük çoğunluğunun asgari ücret veya buna yakın maaşlar aldığını belirtti.

Akalın, şöyle devam etti:

"Gazeteciler için yurt dışı çıkış harcı kaldırılmalı, yerel basına sürdürülebilir maddi destek mekanizmaları oluşturulmalı, resmi ilan ve reklamlar adil ve şeffaf biçimde dağıtılmalı, gazetecilerin örgütlenmesini sağlayacak basın meslek odası hayata geçirilmelidir."

TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, suça sürüklenen çocukların karıştığı adli olaylardan bahsederek, yoksulluk, göç ve uyuşturucu trafiğinin beslediği yapıların mahalleleri kontrol altına aldığını ve şiddetin "sıradanlaştığını" savundu.

Her yerde şiddet yaşandığını ve şiddetin arttığını anlatan Yontar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık konuşmak değil, çözüm üretmemiz gerekiyor. Şiddet suçlarına dönük ahlaksızlık, mafya, silah, kumar, kısa yoldan zenginleşme gibi kötü örnek ihtiva eden programlar yayınlanmamalıdır. Önleyici sosyal politikalar, güçlü eğitim sistemleri ve erişilebilir psikososyal destek, toplumla bütünleşmiş rehabilitasyon programları, yoksulluğa, eğitim dışı kalmaya, kırılganlığa karşı derinlemesine stratejiler izlenmeli ve suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılmalıdır."

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında hayatını kaybeden 78 kişiyi rahmetle andı, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yangının siyaset üstü bir anlayışla ele alınması gereken "ortak acı ve keder" olduğunu belirten Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar neticesinde vardığı en önemli sonuç, yangınların doğru risk analizleriyle önceden öngörülebileceği, zamanında alınacak tedbirlerle tamamen önlenebileceği ve etkili müdahalelerle yayılmasının engellenebileceği olmuştur. Bu gerçek, ihmallerin bedelini gözler önüne seren ibretlik bir ders ve geleceğe dair sorumluluklarımızı hatırlatan en güçlü uyarı olarak tarihe geçmiştir. Bu elim olayda vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden somut eksiklikler karşısında öncelikli olarak otel sahipleri ve çalışanları tarafından tüm tedbirlerin alınması gerekliliği anlaşılmıştır. Bununla birlikte binaların yangından korunmasıyla ilgili mevzuat çerçevesinde tesis edilen idari işlemlerde ve denetim süreçlerinde yer alan kurumların da kendi görev alanlarına dair gözetim ve denetim sorumluluklarının bulunduğu sonucuna varılmıştır."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!