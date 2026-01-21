TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İyi Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'de basın ve yayın sektöründe çalışan sayısının 100 bine yaklaştığını, bunların yalnızca 20 bine yakınının basın kartı sahibi olduğunu söyledi.

Ülkede on binlerce gazetecinin güvencesiz koşullarda çalıştığını söyleyen Akalın, yerel basında çalışan gazetecilerin büyük çoğunluğunun asgari ücret veya buna yakın maaşlar aldığını belirtti.

Akalın, şöyle devam etti:

"Gazeteciler için yurt dışı çıkış harcı kaldırılmalı, yerel basına sürdürülebilir maddi destek mekanizmaları oluşturulmalı, resmi ilan ve reklamlar adil ve şeffaf biçimde dağıtılmalı, gazetecilerin örgütlenmesini sağlayacak basın meslek odası hayata geçirilmelidir."

TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, suça sürüklenen çocukların karıştığı adli olaylardan bahsederek, yoksulluk, göç ve uyuşturucu trafiğinin beslediği yapıların mahalleleri kontrol altına aldığını ve şiddetin "sıradanlaştığını" savundu.

Her yerde şiddet yaşandığını ve şiddetin arttığını anlatan Yontar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık konuşmak değil, çözüm üretmemiz gerekiyor. Şiddet suçlarına dönük ahlaksızlık, mafya, silah, kumar, kısa yoldan zenginleşme gibi kötü örnek ihtiva eden programlar yayınlanmamalıdır. Önleyici sosyal politikalar, güçlü eğitim sistemleri ve erişilebilir psikososyal destek, toplumla bütünleşmiş rehabilitasyon programları, yoksulluğa, eğitim dışı kalmaya, kırılganlığa karşı derinlemesine stratejiler izlenmeli ve suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılmalıdır."

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında hayatını kaybeden 78 kişiyi rahmetle andı, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yangının siyaset üstü bir anlayışla ele alınması gereken "ortak acı ve keder" olduğunu belirten Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar neticesinde vardığı en önemli sonuç, yangınların doğru risk analizleriyle önceden öngörülebileceği, zamanında alınacak tedbirlerle tamamen önlenebileceği ve etkili müdahalelerle yayılmasının engellenebileceği olmuştur. Bu gerçek, ihmallerin bedelini gözler önüne seren ibretlik bir ders ve geleceğe dair sorumluluklarımızı hatırlatan en güçlü uyarı olarak tarihe geçmiştir. Bu elim olayda vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden somut eksiklikler karşısında öncelikli olarak otel sahipleri ve çalışanları tarafından tüm tedbirlerin alınması gerekliliği anlaşılmıştır. Bununla birlikte binaların yangından korunmasıyla ilgili mevzuat çerçevesinde tesis edilen idari işlemlerde ve denetim süreçlerinde yer alan kurumların da kendi görev alanlarına dair gözetim ve denetim sorumluluklarının bulunduğu sonucuna varılmıştır."