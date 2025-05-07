TBMM'de Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararlarının Gereği Üzerine Kanun Teklifi Görüşülüyor

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda; Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı düzenlemelerden oluşan hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülmeye başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muhalefet milletvekilleri, usul üzerine söz aldı. Ardından Muş, kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'e söz verdi. Canbey, kanun teklifiyle 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemelerin önemli bir kısmının aynı şekilde, bazılarının ise düzenleme tarihi esas alınıp, revize edilerek yeniden düzenlendiğini söyledi. Canbey, "Kanun teklifimizle amacımız hem Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği iptal kararlarının gereğini yerine getirmek hem de uygulamada doğabilecek tereddütleri bertaraf ederek sistemin işlerliğini güçlendirmektir. Bu kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi noktasında katkı sağlayacaktır" dedi.

Teklif üzerinde ilk imza sahibi olan Mustafa Canbey'in açıklamalarının ardından milletvekilleri kanun teklifine ilişkin görüş ve önerilerde bulundu. Komisyonda maddeler üzerine görüşmeler sürüyor.