TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

TBMM Genel Kurulu'nda Ak Parti'liler ile CHP'liler arasında gerginlik çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, AK Partil'iler ile CHP'liler arasında gerginlik çıktı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, CHP'nin Türkiye'yi kurmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "bütün vatandaşları sevdiklerini ama bir günde taraf değiştirenlerden iğrendiklerini" belirtti. Emir'in sözlerini duyan Cevizoğlu, AK Parti sıralarında ayakta durdu. Bunun üzerine Emir, 'otur yerine' dedi. Ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri yerlerinden kalktılar ve itişmeler oldu. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, oturuma on dakika ara verdi. Verilen arada da itişme ve tartışma devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle milletvekilleri sakinleşti. - ANKARA