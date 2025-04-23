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TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu: DEM Parti Milletvekilleri Gazilerle Buluştu

TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu: DEM Parti Milletvekilleri Gazilerle Buluştu
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DEM Parti milletvekilleri, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'nda Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ile bir araya gelerek sohbet etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan DEM Parti milletvekilleri, Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ile bir araya geldi.

TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Partili milletvekilleri ile bir araya gelerek sohbet etti - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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