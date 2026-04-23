TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "(Terörsüz Türkiye hedefine yönelik takvime ilişkin) Takvim TBMM'ye ait, onlar belirleyecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik takvime ilişkin, "Takvim TBMM'ye ait, onlar belirleyecek." dedi.

Bahçeli, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin, "Ben Karagümrüklüyüm. Küme düşmemek üzere uğraşıyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u kutladığını anımsatarak, Erzurumspor'u da tutup tutmadığını sorması üzerine Bahçeli, "Tebrik ettim ama esasen Karagümrüklüyüm." yanıtını verdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik takvime ilişkin soruyu Devlet Bahçeli, "Takvim TBMM'ye ait, onlar belirleyecek." diye yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılması için uygun koşulların olup olmadığına ilişkin soruya ise Bahçeli, "Yakın bir tarihte olacağına inanıyorum." karşılığını verdi.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporu anımsatarak, Komisyonun raporunu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunduğunu ve Kurtulmuş'un da siyasi partilerle bu konuda görüşme yaptığını hatırlattı.

Yasal sürece ilişkin takvimin sorulması üzerine Bahçeli, "Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi." dedi.

