TBMM'de 19 Mayıs Kutlamaları ve Kütahya'nın Sorunları Gündemde

TBMM'de 19 Mayıs Kutlamaları ve Kütahya'nın Sorunları Gündemde
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TBMM Genel Kurulu'nda 19 Mayıs'ın önemi vurgulandı, Kütahya'nın Bor Arıtma Tesisleri ihtiyacı dile getirildi. İYİ Parti ve CHP milletvekilleri, tarihsel ve güncel konuları ele alarak, sorunlar ve kutlamalar hakkında görüşlerini paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, gündeme geçilmeden önce 3 milletvekili gündem dışı söz aldı.

İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, halkını yedi düvele karşı dimdik ayakta tuttuğunu söyledi.

Samsun'da başlayan "büyük uyanışın" Ankara'da Cumhuriyetle taçlandırıldığını belirten Usta, Atatürk'ün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi bu günü Türk gençliğine armağan ederek, gençliğin Cumhuriyet'in teminatı olduğunu en güçlü şekilde vurguladığını dile getirdi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Bor Arıtma Tesisleri ve Enstitüsünün Kütahya'da kurulması gerektiğini ancak kurulmadığını bildirdi. Kütahya'nın termal suları bulunan, tarihi ve turistik imkanlara sahip bir şehir olduğuna dikkati çeken Kasap, şehre gerekli ilginin gösterilmediğini ileri sürdü.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ülkenin her yanında coşkuyla kutlandığını kaydetti.

19 Mayıs'ın yıllarca savaşmaktan bitap düşmüş, umut ve hevesleri kırılmış bir milletin tekrar sahneye çıkarak tarihinden aldığı güçle milletin kaderinin değiştiği gün olduğunu ifade eden Aksu, Samsun'un sadece dünün değil yapılan yatırımlarla yarının da lider şehri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerlediğini anlattı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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