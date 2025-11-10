Haberler

TBMM'de 10 Kasım Töreni Gerçekleşti

TBMM Atatürk Anıtı'nda, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ve diğer üyeler katıldı. Törende çelenk konuldu ve saygı duruşu yapıldı.

TBMM Atatürk Anıtı'nda Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. Yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Başkanlık Divanı üyeleri katıldı.

Bingöl, anıta çelenk koydu ve saygı duruşu düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu. - ANKARA

