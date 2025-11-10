TBMM'de 10 Kasım Töreni Gerçekleşti
TBMM Atatürk Anıtı'nda, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ve diğer üyeler katıldı. Törende çelenk konuldu ve saygı duruşu yapıldı.
Bingöl, anıta çelenk koydu ve saygı duruşu düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika