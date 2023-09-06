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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Kurum'dan Bakan Tunç'a ziyaret

Politika Haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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