TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini iade etti - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini iade etti

AA - Sinan Uslu - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini iade etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırımının tanınması içinhazırladığı kanun teklifini dün TBMM Başkanlığına sunmuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,Paylan'ın imzasını taşıyan kanun teklifini, Meclis İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

Garo Paylan'ın, söz konusu yasa teklifini Cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Meclis Başkanı Şentop'un da, hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.

AA / Sinan Uslu - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Şentop, Garo Paylan, Ermeni, Politika, Haberler

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